„Kéž bych vyhrál v loterii.” Tato věta proběhla hlavou asi každému. Přijít snadno a rychle k penězům je však téměř nemožné. Statisticky je pravděpodobnější, že vás zasáhne blesk nebo asteroid než, že svůj los proměníte v jackpot. Matematiku Stefanu Mandelovi se to ale podařilo. A několikrát.

V 60. letech minulého století nebyl život v komunistickém Rumunsku procházkou růžovou zahradou. Lidé se potýkali s chudobou a nudou. Jedinou nadějí na lepší život byla loterie. Hra, kterou každý večer s napětím a lístkem v ruce sledovaly miliony domácností.

Třicetiletý ekonom Stefan Mandel nebyl výjimkou. Den co den s manželkou usedl k televizi a snil, že za získané peníze podplatí úředníky a uteče za hranice. Ta touha byla stále silnější. „Jenže jaká je pravděpodobnost, že padne moje kombinace?” ptal se sám sebe. Rozhodl se to zjistit. Vzal si papír a tužku a dal se do počítání.

Ta noc navždy změnila jeho osud. Pokud jeho rovnice nelhaly, stačilo by si koupit kolem tisícovky lístků. S největší pravděpodobností by některá z kombinací v loterii s 49 míčky padla. Stefan si řekl, že to zkusí. Oslovil své čtyři kamarády, kterým věřil, a společně papírky vyplnili. Když se večer posadili před televizi, málem nedýchali.

Za pár minut se ukázalo, že výpočty byly správné. Hlavní cena v hodnotě téměř 350 tisíc korun byla jejich. I po rozdělení na čtyři díly to stačilo k tomu, aby Stefan podplatil úředníky a s rodinou začal nový život.

Král loterie

Jeho kroky vedly do Austrálie, kde se rozhodl, že opět zkusí své matematické štěstí. V průběhu osmdesátých let dokázal zvítězit ve 12 loteriích a vždy legálně. Místním sázkovým kancelářím se to však nelíbilo. Změnily proto pravidla hry. Pro Mandela to byl impuls, aby se pohnul dál.

Nyní zamířil do amerického státu Virginia, kde si založil pojišťovací agenturu, sehnal 30 počítačů, 12 laserových tiskáren a zaměstnal 16 lidí. To vše s cílem pokořit jackpot v hodnotě 27 milionů dolarů. Jeho strategie měla jasně vymezené kroky.

Zdroj: Youtube

Stephanova práce začínala tím, že spočítal celkový počet možných výherních kombinací. Například v loterii, v níž si volíte šest čísel v rozsahu 1 až 40, jich existuje 3 838 380. Následně vybral hru, jejíž jackpot přesahoval trojnásobek počtu možných kombinací. To znamená, že výhra musela být dostatečně vysoká na to, aby pokryla všechny sázky a přinesla zisk.

Následně bylo nutné sehnat dostatek peněz. Mandel však nespoléhal jen sám na sebe. Ve Virginii získal 2 524 investorů, kteří věřili, že jeho plán vyjde. Čtvrtý a pátý krok byl časově nejnáročnější. Bylo nutné vytisknout miliony tiketů se všemi kombinacemi, což bylo v té době běžné, a odevzdat je autorizovaným prodejcům loterie po celém státě.

Stephan a změny v zákonech

Když Stephan tyto úkoly označil za splněné, bylo nutné trpělivě čekat na výsledky hry. Ta odstartovala 15. února roku 1992 ve 23:20. Míčky s čísly se vznášely v průhledných baňkách. Následně se vytvořil podtlak, aby byly nasáty do trubice: 8… 11… 13… 15… 19… 20. Rumunský matematik vyhrál.

Byl to ten nejpodivnější a nejnepravděpodobnější loterijní příběh, z něhož úředníci dodnes nemůžou spát. Jedna osoba získala nejen jackpot, ale také šest druhých, 132 třetích a 135 000 vedlejších výher. Stefan Mandel si dohromady vydělal 27 936 142 dolarů. Opět legálně.

Byla však jen otázka času, kdy se změní zákony, aby se situace neopakovala. Z loterií totiž státy vydělávají nemalé peníze. Například Česká republika generuje z hazardních her přibližně 9 až 11 miliard korun. 70 % příjmu putuje do státního rozpočtu, 30 % si rozdělují obce.

Zdroje: www.thehustle.co, www.iflscience.com, www.independent.co.uk, www.businessinfo.cz