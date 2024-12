Věkem v důchodu, stále plný energie a stále zpívá. O svém odchodu do pěveckého důchodu má Margita jasné představy a rozhodnuto. Jak se zdá, se svou milovanou Hankou mysleli na zadní kolečka, takže to není penězích, dá se říct, že ani ne zcela o věku. Pro své posluchače chystá překvapení…

V důchodu neznamená v důchodu

Tenorový hlas absolventa Umělecko-průmyslové školy a původně fotografa Štefana Margity zněl na nejednom jevišti slavných operních scén velkých měst od těch evropských až po ty za Atlantikem. V jeho repertoáru jsou zastoupeny především díla slovanských skladatelů. Jeho oblíbeným je Leoš Janáček, světový věhlas, uznání kritiků a přízeň publika mu přinesly role ve známých operách.

Dne 3. srpna oslavil své šedesáté osmé narozeniny a stále v plné síle zpívá. Nyní ho v prosinci čeká ještě pět koncertů v rámci svého Řež, Řež, Řež Tour a v pražském Paláci Žofín koncert Hvězdy Vánoc III. Kalendář se mu plní i na příští rok. V lednu 2025 bude hostem narozeninového koncertu operního pěvce Adama Plachetky. Vystoupí v Národním divadle v černé operní komedii Don Buoso a Gianni Schicchi a dál bude pokračovat ve zmíněném turné.

Na následujícím videu si můžete poslechnout duet Margity a Kindla, který napsal hudbu a text:

Zdroj: Youtube

Sbohem jeviště, sbohem podia

Margita je již několik let v penzi a od státu pobírá starobní důchod. Kromě toho jako vdovec po své manželce Haně Zagorové, s níž byl ženatý od roku 1992 až do jejího úmrtí před dvěma lety, pobírá také vdovský důchod. Jak přiznal, on i manželka Hana měsíčně odváděli na sociálním pojištění poměrně vysoké částky a je za to dnes vděčný. Výši své penze neprozradil, ale jak se dá předpokládat, závislý na tom kolik si vyzpívá, nebude.

Chtěl by zpívat, dokud mu to zpívá, ne jako někteří kolegové, u nichž je stáří na hlase znát a zpěv je unavuje. Margita chce odejít v plné síle a věří, že ještě zvládne koncert v O₂ aréně, který plánuje ke svým sedmdesátinám. Chce ho pojmout ve velkém stylu a vystoupit na něm má řada hostů. Jako překvapení chystá duet s Hankou. Jak to chce technicky provést je tajemstvím.

Margita dědou

Jak je všeobecně známo, zpěvačka trpěla vzácným onemocněním, při němž dochází ke zvýšenému rozkladu krvinek, často musela podstupovat transfúze krve. Toužila po dítěti, ale lékaři jí těhotenství nedoporučovali. Nevyšla jí ani adopce. Ještě s prvním mužem Vlastimilem Harapesem si vzali holčičku z dětského domova. Po půl roce z náhlého a nečekaného zájmu příbuzných jim byla odebrána. Zklamaná Hanka se už o další adopci nepokoušela.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Štefan Margita v listopadu 2024

Margita, který vlastní děti nemá, dal přednost lásce k Hance a smířil se s tím, že bude bezdětný. Před pár lety přijal „za vlastního“ blízkého přítele, skladatele a zpěváka Michala Kindla. Ten má se svou partnerkou Barborou dceru Adelain Stephanii (*2021) a z Margity je nadšený „dědeček“. Malá Adelain dostala druhé jméno po pěvci. Kindlova rodina se mu stala vlastní a po smrti manželky nezůstal sám. Takže až opustí svůj svět představení a koncertů, může naplno „dědečkovat“.

Zdroje: www.blesk.cz, globe24.cz