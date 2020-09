Poslední popravený u nás: Retardovaný Svitek zabil děti a zohavil tělo své ženy

Byl 30. říjen roku 1987. Chladivý vítr už nepříjemně zalézal pod rukávy a jediná možnost, jak se zahřát, byla, mimo fyzické práce, láhev borovičky. Nelehká práce se dřevem tak akorát Štefana Svitka rozčilovala. Pořádně si přihnul a láhev podal kolegovi. Konečně dořezali poslední kousky, naložili je a odvezli známému. Ten jim za práci dal dvě láhve rybízového vína a Svitek se s kamarády přesunul do hospody.

A tam popíjel dál. Sladký "ribezlák" ředili pálenkou a nálada se zlepšovala. Chtělo to ale změnu prostředí, a tak se kamarádi přesunuli do hotelu Hron. Borovička a pivo tekly proudem až do zavírací doby, ale zmohlo je tak, že Sviták cestou domů usnul na lavičce. Probudil se zimou a nálada byla opět pod bodem mrazu. Doklopýtal domů a tam zjistil, že je jeho těhotná manželka, Romka Mária, opět zamčená s dvěma dcerami v ložnici. Mária totiž věděla, jak se její muž chová, když se napije a snažila se sebe a dvě dcery chránit před jeho ranami a agresivním chováním. Byla na něj pořádně naštvaná, a tak mu dveře, do kterých s křikem mlátil, neotevřela a jen odsekla aby se vrátil, odkud přišel. Nevinná věta rozpoutala brutální a nechutnou vraždu, nad kterou poslední popravený v Československu Štefan Svitek neprojevil ani špetku lítosti.

Je jen s podivem, že agresivní osobnost s úchylkami sadomasochismu, nekrofilie a zoofilie nebyl umístěn v ústavu pro psychicky choré nebo nebyl, po opakovaném znásilnění mentálně retardované ženy, kterou unesl, věznil a týral tak, že ji do pohlavních orgánů vecpal svítilnu, umístěn do vězení s nejvyšší ochrannou. V Březně na místním hřbitově také přepadl ženu, kterou několikrát rukojetí nože uhodil a chtěl ji znásilnit. Naštěstí je někdo vyrušil a žena tak unikla.

Již od dětství páchal různorodou trestnou činnost, která jeho povaze mohla připadat normální. Vyrůstal v rodině, kde byl jeho otec násilník a alkoholik. Několikrát prý musel za trest klečet na struhadle a zde se mohla začít formovat jeho úchylka, kdy ho pohled na krev vzrušoval. Mučil zvířata tak, že umírala pomalou a bolestivou smrtí. Ve třinácti letech začal provozovat sex se zvířaty a vyšetřujícím vraždy se přiznal, že ho milování s krávou vzrušuje víc než se ženou. Přiznal, že kastroval býky pomocí rozbité žárovky a do odřezaných genitálií potom onanoval. Vzrušovalo ho bodání jehel do svých bradavek a varlat a zavádění předmětů do konečníku. Vraždu popsal jako svůj nejsilnější sexuální zážitek, kterého v životě dosáhl.

První ránu zasadil do manželčiných zad. Otočila se k němu zády, když vtrhl přes sekerou rozsekané dveře do ložnice, kde spala se svými dcerami. Soudní pitva ukázala, že ji zasadil pětadvacet ran sekerou. Když se dcery ve věku čtyř a šesti let začaly budit, napadl je také. Jednu udeřil třikrát, druhou čtyřikrát. Zde se opět probudila jeho deviace a brutální vraždě přihodil korunu. Kuchyňským nožem, který si donesl začal těla porcovat. Manželku svlékl, uřízl jí oba prsy a od břicha až po krk ji otevřel. Vyndal šestiměsíční plod dítěte, které se prý ještě hýbalo a to pomocí žiletky vypitval.

Vnitřnosti ženy rozházel po místnosti a ukájel se nad nimi. Těla dcer uložil do jutového pytle s cílem je pohodit v lese. V předsíni se ale rozhodl, že si ještě užije a těla vysypal na zem, vypitval z nich vnitřnosti a několik minut nad nimi masturboval. Jeho běsnění přerušilo kokrhání kohouta. V tu chvíli si uvědomil, že musí utéct.

V domě se umyl, převlékl do čistého a vydal se směrem do města. Vyspal se v rodičovském domě a po vypití Alpy se rozhodl, že spáchá sebevraždu. Švihadlo, kterým se chtěl oběsit ale prasklo, on se udeřil do hlavy a zůstal v bezvědomí. Když se probudil, policie už prohledávala okolí. Poraněného Svitka, jež silně krvácel z rány v rozkroku, kterou si způsobil, když se předtím řezal do varlat žiletkou, zadržel policejní vůz v osadě Sedmák.

Při výslechu si ke všemu přiznal se slovy: "Berte ohled na to, že si to teď uvědomuji, ale v době spáchání činu jsem byl agresivní v nepříčetnosti, kdy jsem nemohl zvážit a rozpoznat následky svého konání." Soudu dokonce navrhl, že si nechá odstranit pohlavní orgány nebo část mozku, pokud to pomůže v jeho léčbě.

Tři znalci ho charakterizovali jako citově chladného a agresivního psychopata a sexuálního devianta. Jeho další pobyt na svobodě označili za vysoce nebezpečný. Konstatovali také, že „vyléčení“ obžalovaného není možné. „Pokud jde o poruchy sexuálního pudu, je třeba říct, že do jeho sadistických praktik patří nejen způsobování bolesti, ale i znehybnění oběti, manipulace s mrtvolami, jejich řezání, odřezávání a upravování genitálu. Intelekt vyšetřovaného je v pásmu podprůměru (IQ 81), nerozvinul se na základě vrozené retardace, ale i kvůli nedostatečně stimulujícímu rodinnému prostředí.“

Štefan Svitek byl jako poslední Čechoslovák 8. června 1989 oběšen.