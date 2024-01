Seriály z lékařského prostředí jsou poměrně oblíbené. Snad proto i u nás sledovali diváci německý seriál Stefanie dosti nevalné úrovně, který se na obrazovkách objevil v roce 1995. Jednou z představitelek hlavní hrdinky je Claudia Schmutzler. Dnes je jí 57 let, ale nejspíš byste ji stále poznali…

Stefanie

Sice si někteří diváci u nás německý seriál Stefanie oblíbili, jiní však jeho scénář považovali za nezáživný až povrchní, bez děje a pokud nějaký byl, tak velmi prostý. Hlavní hrdinka sestřička Stefanie zvládá naprosto vše a pomáhá řešit pacientům i jejich složité osobní problémy. Ve snaze všem pomoci překračuje i své pravomoci. Jako „psycholožka“ radí i svým kolegům, a to často zcela tak nějak opravdu naivně.

Nejen naše i zahraniční seriály si často získaly srdce diváků také díky představitelům rolí. Nejinak je tomu i v případě „Stefanie“.

Tvář i hlas Stefanii nejdříve propůjčila herečka Kathrin Waligura. Úspěch a sledovanost mu však zajistila až v roce 1996 už v té době v Německu populární Claudia Schmutzler (*19. září 1966). Když se po dvou letech rozhodla „béčkový“ seriál opustit, byla to pro produkci katastrofa. Další představitelka vlídné sestřičky Julia Hentschel sledovanost nezvýšila, možná i proto, že seriál běžel dál ve své ploché linii. Po značně výhodnější smlouvě se však do něho Claudia opět vrátila v roce 2000. Po čtyřech letech opět odešla. Tehdy ji scénáristé nechali zemřít a bez ní po roce sledovanost seriálu klesla natolik, že skončil.

close info ČSFD zoom_in Claudie v seriálu SOKO Wismar (2007)

Claudia

Claudia Schmutzler vzdělání získala na Divadelní akademii Hanse Otta v Lipsku. Kromě mnoha postav, které ztvárnila na divadelních prknech a ve filmu, se před Stefanií proslavila filmovou rolí Jacqueline Struutz v komediích Go Trabi Go (1981) a Go Trabi Go 2 (1982), poté v 282 epizodách jako šéfinspektorka Katrin Börensenová v SOKO Wismar (2005-2017). Popularitu jí přinesla i telenovela Rudé růže, kde ztvárnila hlavní hrdinku Astrid Richter (2019-2020). V roce 2023 se objevila v epizodách Soko Leipzig.

Narodila se v Drážďanech, tehdejší Německé demokratické republice dne 19. 9. 1966. Dnes žije v Berlíně. V osobním životě měla poněkud „rušno“, jak sama říká. Dceru Charley Ann Schmutzler, která jako by jí z oka vypadla, má se zpěvákem a hercem Florianem Hartfielem. Je také herečka a narodila se v roce 1993. O dvanáct let později porodila Claudia syna Constantina, který je podnikatelem a pohybuje se v oblasti startupů.

close info Profimedia zoom_in Claudie s dcerou, synem a posledním přítelem (2016)

V poslední době žila s o osmnáct let mladším hercem Sönke Schnitzerem, se kterým před třemi lety rozešla. Dle jejích vlastních slov nebyl důvodem věkový rozdíl, ale ztráta společných představ, o kterých si nedokázali popovídat, navzdory tomu, že mezi nimi bylo silné pouto. Až se prý rány zhojí, říká Claudie, možná přijde ten správný „chlap“, a že si na něho klidně počká. Koneckonců nevypadá vůbec špatně a lásku lze najít v každém věku…

close info Profimedia zoom_in Dnes je Claudii 57 let, ale stále vypadá velmi dobře

Zdroje: www.super.cz, www.focus.de, de.wikipedia.org