Princezna Zpěvanka z pohádky Jana Wericha Byl jednou jeden král měla skutečně bohatý život. Nebylo v něm nouze o radostné okamžiky, ale i o ty bolestné. Na konci svého života ale přeci jenom došla klidu, kdy jí bylo splněno poslední přání, ač trochu zvláštní.

Je tomu už patnáct let, kdy tato slavná česká herečka vydechla naposledy. Bohužel to nebylo v její rodné zemi, jak si přála, ale místem jejího věčného odpočinku se stala slunná Kalifornie, kde poslední roky svého života žila se svým partnerem a pejskem.

A proč herečka vůbec zemřela právě v Americe? Odletěla tam za svou láskou, Jaroslavem Mrázem, do kterého se zamilovala v průběhu devadesátých let. Byl to český emigrant, ale narozdíl od něj se herečka do Čech pravidelně vracela. Tomu udělali ale jednoho dne lékaři útrum.

Chtěla být pohřbena se svým psem, nechali ho uspat

Její organismus si prý totiž natolik přivykl na kalifornské podnebí, že jakákoliv další cesta, která je i letadlem velmi zdlouhavá, by ji mohla stát život. Byla tedy „odsouzena“ k tomu zemřít mimo svou vlast. Možná i proto už měla dopředu všechno naplánované, aby alespoň v rámci možností měla svůj odchod na věčnost co nejpříjemnější.

Pro své budoucí pozůstalé měla přesný návod na to, jak má vypadat její pohřeb, kde má být pohřbena, a s kým. Když si to poté někteří četli, pozastavili se především nad tím, že si herečka přála být pohřbena se svým milovaným pejskem. Ten ale vypadal, že se umřít ještě nechystá.

Nicméně pravdou je, že Jesty, jak se věrný společník jmenoval, byl už starý a nemocný. Herečka si tedy byla jistá, že by její smrt stejně nepřežil, a tak své blízké poprosila, aby až zemře, mu nechali píchnout injekci na uspání. A její přání se s odstupem skutečně vyplnilo.

Její snoubenec zemřel před svatbou na tuberkulózu

Princezna Zpěvanka tak dosáhla svého, odpočívá na zahradě své vily v Americe, vedle milovaného pejska a manžela Jaroslava, kterého přežila o dlouhých jedenáct let. Jaroslav nebyl její první manžel, vdaná byla už předtím, a to za Vojtěcha Egema. Vztah ale ztroskotal proto, že se nemohla vystát s jeho maminkou.

Její první velkou láskou ovšem byl hudebník Jan Číž, se kterým už se to schylovalo i k veselce. Než se tak ale stihlo stát, mladý pozounista zemřel na tuberkulózu. Bylo mu pouhých čtyřiadvacet let.

To, že byla krásná, musel vidět i slepý. Jan Werich ale slepý nebyl, o to víc by si musel sypat popel na hlavu, kdyby ji neobsadil do pohádky jako princeznu. Oldřich Lipský dokonce uznal, že to nebyla jen skvělá herečka, ale také znamenitá zpěvačka. Pro princeznu se jménem Zpěvanka to tudíž byla ideální kandidátka.

Řeč je samozřejmě o Stelle Májové, původně Weingärtnerové. Svůj pseudonym si vybrala podle názvu měsíce, kdy začala natáčet svůj první film. Bylo to v květnu a jednalo se o film režiséra Miroslava Cikána, komedii Příklady táhnou, kde si zahrála s naší další krásnou herečkou Natašou Gollovou.

