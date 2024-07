Podívejte se na fotku a zkuste uhádnout, kdo je to ten blonďatý chlapeček mezi dívkami? Napovíme, že je to osobnost, která v poslední době patří mezi herecké hvězdy a svým talentem a humorem oslovuje mnoho lidí.

Tento muž, jehož kariéra v posledních letech rychle vzrostla, se narodil 13. března 1996 v moravském Bohumíně. Brzy se ukázalo, že je předurčen k vyprávění příběhů, nejen slovy, ale i svou samotnou podstatou.

Vášeň pro divadlo

Na začátku svého života se z Bohumína přestěhoval do Javorníku, protože trpěl astmatem. Tato zkušenost později obohatila jeho tvorbu o zemitou a autentickou příchuť. Neučil se prý moc dobře ani nebyl moc manuálně zručný, ale protože poměrně rád recitoval básničky, přihlásil se na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde se jeho vášeň pro divadlo naplno rozvinula a dovedla ho až na výsluní české divadelní scény.



Divadlo Mír

S rostoucí popularitou se stal klíčovou osobností Divadla Mír v Ostravě. Jeho talent se rozvíjel v rolích, které vyžadovaly jak dramatičnost, tak komediální lehkost. Jeho oddanost herectví byla taková, že jednou přiznal: „Pokud mě nic nebolí, mám pocit, že jsem to neudělal dobře.“

Osobní výzvy

Život však přináší jak světlé, tak stinné stránky. Ani celebritám se nevyhnou těžkosti. Tento herec, komik, zpěvák a režisér našel lásku, ze které vzešla dcera, ale později čelil veřejnému rozvodu. V posledních měsících se kvůli této situaci psychicky zhroutil a začátkem letošního roku oznámil, že si kvůli zdravotním problémům bere pauzu od práce i sociálních sítí.

I v osobních krizích neztratil svůj typický humor, což mu přineslo obdiv tisíců lidí. Přes spekulace a zkoumání zachovával důstojné mlčení a se stejným zápalem, jakým vystupuje na jevišti, se věnoval boji se zdravotními problémy.

Šikana od spolužáků

Své si užil i jako dítě. Kvůli své nadváze čelil šikaně ze strany spolužáků. „Nechápal jsem, proč mě starší spolužáci mlátí, jen tak bezdůvodně. Nebo na mě někde čekají, kradou mi věci, topí mě v potoce, to se mi dělo běžně, bylo mi deset let a já nevěděl, co s tím dělat,“ řekl v jednom z rozhovorů.

Humor navzdory všemu

Jedním z jeho vrcholných momentů bylo sólové vystoupení v O2 aréně s názvem Kozub: Bez urážky! Byla to jeho první stand-up show, plná nekorektního humoru, osobitých příběhů a charakteristického ostravského přízvuku. Přestože tento humor nemusí sednout všem, představení bylo přijato s nadšením.

Kdo je to?

Nápovědy odhalily, že hledanou osobností není nikdo jiný než herec, komik, bavič, zpěvák, režisér, a scénárista Štěpán Kozub. Vypracoval se na jednu z nejvýraznějších postav českého divadelního a filmového světa. Mezi jeho významné role patří vystoupení ve filmech a seriálech jako Pirko, Dukla 61 a nezapomenutelný výkon podal ve filmu Spolu. Je také členem populární improvizační skupiny Tři Tygři a působí v Divadle Mír jako herec a umělecký šéf.

Zdroje: zena.aktualne.cz, www.csfd.cz