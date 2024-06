Externí autor 24. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Divácky oblíbený seriál Ranč U Zelené sedmy je už šestadvacet let stará záležitost. I přes tyto skoro tři dekády, které uběhly od první klapky, se neustále vrací na televizní obrazovky. Popularitu přinesl i mnohým protagonistům, některým ovšem úplně ne takovou, jakou by si asi představovali.

Kdo seriál Ranč U Zelené sedmy nezná, může nabýt dojmu, že se jedná o nějaký western. Co se týká dobrodružství, je toto seriálové ale docela obyčejné. Rodina Kudrnova se totiž po zjištění, že tatínkův strýc Hubert zemřel a že zdědili statek, přestěhuje z města na venkov.

Maminka, která pracuje jako optička, tatínek, coby počítačový programátor a děti, typičtí puberťáci, se sbalí, sbalí i babičku a odstěhují se na statek, kde se začne psát velká zemědělská sága. Divák má tedy možnost pozorovat, jak se městská rodinka snaží přivyknout venkovskému životu.

Mnozí z herců se na televizních obrazovkách, stříbrných plátnech, či divadelních prknech objevují dodnes. Milena Steinmasslová která hrála maminku Elišku Kudrnovou za těch skoro třicet let jako by ani nezestárla. Pravidelně ji můžete vidět jak v televizi, tak v divadle.

V nekonečném seriálu TV Nova Ulice ztvárňuje babičku Marečkovou, v divadlech ji pak můžete zastihnout v Divadle v Celetné, Divadle Na zábradlí, v Komorním divadle a Divadle Na Fidlovačce.

Rozešlá influencerka s mateřskými povinnostmi

Když už jsme u té Ulice, tak tam také zůstaneme. Dalším, kdo z Ranče „přesedlal“ na Ulici, byla Patricie Solaříková, dnes provdaná Pagáčová. Role Aničky, kterou hrála, když jí bylo pouhých dvanáct let, nastartovala Pagáčové kariéru. Diváci si ji mohli „užívat“ v Ulici dlouhých čtrnáct let.

Ztvárňovala tam Terezu Jordánovou, sestru Matěje Jordána, kterého hrál Jakub Štáfek. Dnes je Pagáčová vlivnou influencerkou a při svých mateřských povinnostech, kdy se stará o malou dceru Bibianu, zvládá i četné role jak v seriálech, tak ve filmech.

V herecké kariéře pokračoval také představitel Štěpána. Ovšem v trochu jiném uměleckém odvětví, než čekalo jak jeho okolí, tak jeho kolegové. Když Marián Beník přišel na konkurz na roli do Ranče U Zelené sedmy, byl to mladý, nezbedný klučina.

„Vyzkoušet si filmování nás napadlo s kamarádem, když jsme viděli plakát na konkurz ve studiu, kde jsme tancovali. Vlastně to byl trochu hec, jenže ono to vyšlo. Sám jsem byl překvapený. A nakonec jsem nedaleko Zlína strávil před kamerou bezvadné prázdniny,“ cituje slova někdejšího dětského web osobnosti.cz.

Filmy pro dospělé s gay tématikou

„Ve druhém pokračování mě dohnala puberta, takže jsem byl trochu nejistý, ale třetí už byla velká pohoda. Až na milostnou erotickou scénu u jezírka... na to jsem fakt připravený nebyl,” prozradil dál Beník. Nicméně to asi ještě netušil, že nějaký stud bude pro něj za pár let úplné nic. Jak se totiž ukázalo, Marián Beník se stal zdatným hercem ve filmech pro dospělé.

Slovenská média na něj údajně vypátrala, že se mělo jednat dokonce o homosexuální tématiku a herec si podle všeho prý natáčení a s ním i související nahotu velmi užíval. Na první pohled slušného, zakřiknutého a stydlivého Štěpána byste v něm tedy dnes už jen stěží našli.

