Pamatujete si hvězdu Hvězdné pěchoty všech dosavadních Superstar? Bývalý účastník soutěže Česko hledá SuperStar, Štěpán Turek, se od doby svého vystoupení v roce 2005 proslavil nejen svým netradičním zpěvem, ale také radikální proměnou. Neuvěříte, jak dnes vypadá.

Navzdory původním pěveckým ambicím a snaze najít zpěváka pro svou kapelu se tehdy ještě Štěpán Turek po soutěži věnoval i filmu, objevil se v hororových snímcích Čepel smrti a Poslední výkřik. Dále i v hudebních klipech a v roce 2013 se dnešní Olivie znovu přihlásila do talentové soutěže, tentokrát Česko Slovensko má talent.

Dnes se pod jménem Olívie Turková, ve svých 45 letech, stále pohybuje nejen ve světě hudby, ale i programování a žije šťastný život s partnerkou Markétou.

close info David Kundrát / CNC / Profimedia zoom_in Štěpán v hvězdné pěchotě

Superstar z něj nebyla, ale hvězda Hvězdné pěchoty rozhodně

Štěpán, původně známý díky velmi komickému a dnes již kultovnímu vystoupení s písní Stávka dýdžejů v soutěži Česko hledá SuperStar, začal s hudbou již v mládí na základní škole, kde spoluzakládal kapelu.

Později se věnoval managementu kapely Enola Joy a hrál na kytaru ve skupině Blejno, později přejmenované na Plán. Jeho kariéra v hudbě byla pestrá, až do rozhodnutí zúčastnit se SuperStar, kde se snažil najít vhodného zpěváka pro svou kapelu. Jenže to bylo fiasko. I když vlastně, jak se to vezme…

Seznamte se s Olivií

I přes snahu se mu nepodařilo být Superstar, a tak se veřejnosti představil svým autorským songem Stávka dýdžejů. Navíc vůbec nerozuměl tomu, proč nepostoupil…

Ale změna v jeho životě nakonec přece jen přišla. A doslova radikální. I když ne pěvecká. Přišla zcela nečekaně, když své původní jméno Štěpán vyměnil za Olívie.

Veřejnost se poprvé s touto proměnou seznámila v roce 2010 prostřednictvím sociálních sítí. Olívie sama popisuje tento přechod jako postupný a dodnes se věnuje skládání autorských textů a vystupování se svojí kapelou, kde hraje na kytaru.

Co dělá Štěpán aka Olívie dnes?

Dnes, jako Olívie Turková, se věnuje programování a datové analýze. Pracuje s čísly a databázemi. O svém životě říká: „Olívie je prostě moje lepší já a skrze ni poznávám úplně novou dimenzi tohoto světa.“

Žije v Praze se svou partnerkou Markétou, se kterou prožívá šťastné a naplněné partnerství. Jak vypadá, se můžete podívat zde. A na jeho vystoupení se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Proměna z Štěpána Turka na Olívii vzbudila značnou pozornost veřejnosti, ačkoliv zpočátku byl znám spíše díky svému netradičnímu vystoupení v SuperStar. Dnes se věnuje svým zájmům, hře na kytaru ve dvou kapelách a práci v oblasti programování. Ačkoli původní jméno Štěpán Turek možná vzbuzuje vzpomínky na Stávku dýdžejů, dnešní Olívie Turková žije naplno a s radostí.

Zdroje: www.tvguru.cz, www.csfd.cz, www.extra.cz, www.facebook.com