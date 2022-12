Ačkoliv Stephen Hawking není na světě již pár let, jeho predikce jsou stále naživu. Poslední prognóza tohoto génia je ale poměrně děsivá: Lidstvo do sta let musí zmizet ze Země, jinak špatně skončí.

Pokud se Hawking ve své předpovědi nemýlí, je možná na čase začít s tím něco dělat.

Poslední prognóza génia Hawkinga

Stephen Hawking byl jako fyzik a teoretik velmi uznávaný. Dlouho a aktivně se zapojoval nejen do rozvoje fyziky jako vědy, ale také do výzkumu vesmíru. Zajímal se o černé díry a možnosti života jinde. Díky jeho poznatkům toho víme o světě mimo naši planetu mnohem více.

Hawking často hovořil o černých dírách a také o tom, co nás čeká a nemine. Jeho predikce týkající se naší budoucnosti však byla spíše pesimistická, než potěšující. Budoucnost naší planety Hawking viděl poměrně skepticky.

Rok před svou smrtí pak přišel s teorií, do kdy je nutné, aby lidstvo opustilo naši planetu a jakým způsobem bychom to měli udělat.

Lidstvo do sta let musí zmizet ze Země, jinak špatně skončí

Podle Hawkinga to byl totiž jediný možný způsob, jak se zachránit a zůstat naživu. Tedy přežít. To vše pouze za předpokladu, že se lidem podaří osídlit některou z okolních planet, například Mars, kam se bude možné následně přesunout.

Co vedlo tohoto vědce k takovému závěru? Především klimatické změny, které budou v příštích 100 letech natolik závažně, že pokud lidstvo zůstane na Zemi, bude to jistá smrt.

Klimatické změny však nebudou pro lidstvo jedinou hrozbou, před kterou je nutné podle Hawkinga uprchnout. Dalším nebezpečím budou nemoci a další možné katastrofy, které si jako lidstvo sami způsobíme.

"Naší planetě jsme dali katastrofální dar v podobě změny klimatu ... Když jsme se dostali do podobných krizí, obvykle bylo kde kolonizovat ... Ale žádný nový svět, žádná utopie za rohem neexistuje. Dochází nám prostor a jediné místo, kam se můžeme vydat, jsou jiné světy," uvedl vědec.

Pokud i vy máte pocit, že Hawkingova predikce skutečně nastane, je možná na čase s tím něco dělat. Otázkou zůstává, zdali dřív, než se rozhodneme kolonizovat a následně stejným způsobem ničit jinou planetu, bychom se neměli snažit tu svou nějakým způsobem přece jen zachránit.

