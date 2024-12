Externí autor 1. 12. 2024 clock 3 minuty

Konec roku sice už můžeme počítat doslova na týdny. I v nich ale může přijít řada změn, jako třeba pro tři znamení zvěrokruhu, která obdrží zvláštní zprávu ještě než prosinec uzavře svůj běh. Budete mezi nimi?

Říká se, že s novým rokem začíná všechno nové a obvykle se těšíme, že to bude lepší, hezčí a pozitivnější. Zimní čas ale nachystal pro tři znamení zvěrokruhu speciální překvapení ještě v závěru toho letošního. Přijdou změny ve všech oblastech života a budou jenom dobré a nadějné.

Jakému znamení posílá vesmír šťastnou hvězdu?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Milí Berani, vy jste to letos měli docela fajn. V létě jste si užili sluníčko, pak jste ročním putováním sesbírali spoustu šťastných okamžiků i zážitků. Nicméně do konce roku budete procházet, řekněme zvláštním obdobím. Vaším osobním řidičem se totiž stává retrográdní Jupiter, což víme, že je planeta štěstí, hojnosti a expanze. A také symbol růstu, optimismu a moudrosti. Přesně v tomto duchu se tedy cítíte naplněni motivací a nápady ke zlepšování se ve všech aspektech vašeho života.

Pokud jde o lásku, čekejte usmíření, harmonizaci vztahu a nové plány do budoucna. Překvapivě vás už před časem osvítil fakt, že byste měli začít dělat něco pro své zdraví. Koncem roku zjistíte, že z vás padá oblečení, okolí vám skládá poklony a třešničkou na dortu bude pochvala od lékaře. To nám to sebevědomí roste. Dařit se vám bude i v práci. Se správným plánováním a chutí do všelijakých projektů na vás čeká povýšení či nové pracovní příležitosti ještě do konce roku.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Začněme prací, protože tenhle podzim je pro Štíry jedna velká jízda, která končí skvělými úspěchy. Zdobí je nejenom kreativita, ale i pracovitost a logická mysl, se kterou řeší všechny pracovní potíže. Je jasné, že zajímavá pracovní příležitost na sebe nenechá dlouho čekat a zaťuká na dveře ještě koncem roku. Když ji využijí, stane se jejich skvělou profesní jízdenkou během celého příštího roku.

Asi netřeba připomínat, že Štíři oplývají jedinečným charisma. Jsou to lidé s obrovskou aurou magického tajemna a právě to jim pomůže do konce roku přitáhnout do svého života správné lidi. Takové kontakty jsou vždy vítané a rozhodně se budou hodit i v roce příštím. Mimochodem, pracovní úspěchy budou po zásluze odměněny, což pocítíte i po hmotné stránce a to určitě nebude špatný závěr roku.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Od konce léta se vám milí Střelci zrovna dvakrát nedařilo ve vztazích, a to jak těch milostných, tak i přátelských. S koncem roku jako byste se nadechli a uvědomíte si, kdo do vašeho života patří a kdo nikoli. Až vyškrtáte stres a nerváky, zůstanou vám ti, kteří vás mají skutečně rádi. A pozor, mezi nimi se objeví nová láska, což je přímo skvělá zpráva. Opět přijde ke slovu váš optimistický pohled na život a z každé situace zase dokážete vytěžit to nejlepší.

Hvězdy vám budou přát romantiku a spoustu zážitků s novým partnerem či partnerkou po boku. Konečně jste objevili parťáka, který se s vámi neohroženě vydá na zimní výlet a ochotně bude trávit večery v chatě na samotě. Svobodní Střelci se překonají dají najevo své pocity. Strach ze závazku je najednou pryč. Vždyť ve dvou se to vždycky lépe táhne…

