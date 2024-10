Externí autor 10. 10. 2024 clock 3 minuty

Letošní měsíc říjen nabízí pro tři znamení zvěrokruhu cestu k hojnosti, štěstí a lásce. Podívejte se, zda patříte mezi vyvolené, anebo si budete muset počkat do dalšího měsíce.

Od začátku měsíce mají některá znamení zvěrokruhu našlápnuto k období prosperity. Čeká je nejenom štěstí a láska, ale také se konečně zahojí i finančně. Tyto obzvláště příznivé astrologické předpovědi se týkají Vah, Štíra a Ryb. Ukážeme vám, jak hvězdy promění jejich každodenní životy a jaké výjimečné příležitosti na ně čekají. Patříte-li mezi tato znamení, nenechte si čas ideální konstelace proklouznout mezi prsty a přijměte pozitivní energie, které z vás udělají jiného člověka.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Období od října 2024 se pro Váhy ukazuje jako obzvlášť příznivé. Hvězdy slibují nepřetržitý příliv štěstí. Tento rozkvět s sebou přináší Jupiter, planeta štěstí, která prochází jejich znamením. Zrozenci ve znamení Vah se mohou těšit na auru pozitivity, která se dotýká všech aspektů jejich života, od mezilidských vztahů až po profesní rozvoj. Váhy objeví ve své kariéře nové příležitosti, čímž se zlepší jejich profesionální spokojenost a celková pohoda.

A co vám milé Váhy hvězdy ještě vzkazují? Využijte tohle období k zahájení projektů a sestavení dlouhodobých plánů. Důvěra, kterou vám vštípil Jupiter, bude přínosem pro odvážná rozhodnutí. Vztahově je toto období ideální pro utužování stávajících vazeb nebo navazování nových, a to díky zlepšení komunikace a zvýšené emoční otevřenosti.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štírům tohle období hojnosti nadělí zejména v oblasti finančního a osobního rozvoje. Pluto v souladu s jejich znamením spouští hlubokou transformaci vedoucí k osobnímu znovuzrození a výraznému zlepšení kvality jejich života. Tento aspekt také upřednostňuje realizaci materiálních zisků, ať už prostřednictvím uvážených investic nebo nových obchodních příležitostí.

Pro Štíry je nezbytné, aby prozkoumali každou finanční příležitost, která se objeví na obzoru. Zároveň by si ale měli udržet kritický nadhled, který jim umožní nevrhnout se po hlavě do jakékoli finanční nabídky, ze které by jim klidně mohly zbýt oči pro pláč. Jejich nejlepšími spojenci se pro toto období stává odvaha a vytrvalost. Tak dokážou z nastalé situace vytřískat to nejlepší. Je to také příznivá chvíle k prozkoumání nových cest v jejich kariéře, povzbuzených transformačními energiemi Pluta.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Neptun, jako vládnoucí planeta Ryb, která tvoří harmonické aspekty s Venuší, připraví zrozencům v tomto znamení na období od října 2024 pořádnou náruč lásky. Tato astrologická konfigurace podporuje významná setkání a prohlubování stávajících vztahů. Ryby se budou cítit více propojeny se svými emocemi, což jim usnadní komunikaci a vyjadřování svých pocitů. Tak lépe přitáhnou partnery, kteří mají stejné emocionální nastavení.

Milé Rybky, podle hvězd byste měly přijímat lásku bez obav a tohoto příznivého období využít k navázání vztahů či posílení náklonnosti. Upevnit vztahy a umožnit Rybám sdílet svůj bohatý vnitřní svět s blízkými pomohou tomuto znamení i tvůrčí aktivity, které lze provozovat ve dvojici. Toto období je rovněž ideální pro léčení dávných citových ran, a to díky laskavosti a vzájemnému porozumění, které si nastaví s novým protějškem.

