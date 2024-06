Externí autor 3. 6. 2024 clock 3 minuty

Patříte mezi smolaře nebo při vás stojí příslovečné štěstí? Pokud jste štístkař, pravděpodobně jste se narodila v jednom z následujících znamení horoskopu a hvězdy vás ochrání do konce života. Podívejte se, jestli patříte mezi vyvolené.

Je slušné lidem přáti dobré zdraví. Ale teď si to vezměte, lidé na Titaniku byli také zdraví, a jak to dopadlo. Jde totiž o to, že pokud máte štěstí, nikoli takové to náhodné, že vyhrajete jednou za pět let ve sportce dvě stovky, ale dostanete se z každé situace potápějící se lodi, patříte k životním klikařům a úspěšně se vyhrabete z každého maléru.

Celoživotní štístko mají lidé, kteří se narodili v níže uvedených znameních zvěrokruhu. Je pro ně typické, že vždy poznají dobrou příležitost, ale také blížící se malér. První chytnou tzv. za pačesy, druhému se dokážou vyhnout obloukem. A o kom že je řeč?

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Lidé narození v Blížencích jsou skutečně požehnáni, protože tohle znamení je bráno jako nejšťastnější z celého zvěrokruhu. Optimisticky naladění a vždy s úsměvem od ucha k uchu jsou ozdobou každé společnosti. Jako Blíženka jste nejspíš označována za tu ukecanou, protože komunikace všemi směry, jak osobní, tak virtuální, je tomuto znamení vlastní.

Nemají problém si najít práci, protože jsou velmi adaptabilní, díky své inteligenci se navíc rychle učí. Některým lidem vyhovuje být solitérem, ovšem Blíženec potřebuje své „druhé já“, které si hledá při různých příležitostech. Jejich přátelství bývají uvolněná a šťastná.

Když se to vezme kolem a kolem, Blíženci si s ničím nedělají hlavu. Různé životní nesnáze berou, jak přicházejí. Je fakt, že se snaží nejít malérům naproti, ale na druhou stranu jim toho díky jejich optimistické a přátelské povaze celkem dost prochází.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Šílíte hrůzou, jak dopadne to či ono, váš tunel nemá na konci světlo ale tmu? Pak asi nebudete mít v životě moc štěstí. Na rozdíl od ohnivého znamení Lva, které ví, že vždycky všechno nějak dopadne, tudíž není důvod se hroutit. V tom vlastně tkví jeho štěstí. Přijímá život se vším, co k němu přichází. Víte, jak se říká, co vyšleš vesmíru, to ti vrátí. Sebevědomý Lev si ani na moment nepřipustí negace. Proto vždycky všechno dopadne k jeho spokojenosti.

Lidé narození ve znamení Lva milují pozornost. Přesněji řečeno, jsou rádi v jejím středu, zejména pro své vůdčí schopnosti. A ještě přesněji řečeno, jsou to nadšení manažeři a šéfové, ale jejich kolegové je mají rádi, protože na svém kariérním žebříčku nezpychli a chovají se k nim hezky.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Skutečné dítě Štěstěny dělá z tohoto ohnivého znamení planeta Jupiter. S věčně dobrou náladou Střelec či Střelkyně umí z každé situace vytěžit to nejlepší. Nutno dodat, že vzhledem k dobrodružné povaze tohoto znamení pořádný kus štěstí rozhodně potřebuje.

Střelec dobře ví, že každý jsme nějaký. Tenhle přístup se odráží i v tolerantní a přátelské povaze. Vlastně je to pro něj nezbytnost, zejména na cestách, kde se potkává se spoustou cizích lidí. Štěstím jsou ale pro něj i přátelé, o které projevuje hluboký zájem a zůstává jim celoživotně věrný.

