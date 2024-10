Externí autor 4. 10. 2024 clock 3 minuty

Věříte na osud? Měli byste, protože ho stejně neošálíte. Stejně jako následující znamení, která ale budou mít do konce roku štěstí, jež se stane jednou za život. Pro ně nastává exploze fantastických okolností, kterou by byla škoda promarnit.

Celý rok se těšíte na to, až se na vás konečně usměje štěstí? Pro tři znamení zvěrokruhu to vypadá, že konečně nastává jejich chvíle. A co víc, tohle štěstí uvozuje řada jedinečných příležitostí. Čím lépe je využijete, tím lepšího dosáhnete výsledku.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Beran těží z příznivé konstelace pro celý tento rok. Zejména finanční vzestup tohoto ohnivého znamení nebude mít obdoby. Asi netřeba připomínat, že Berani jsou do všeho po hlavě. Jsou odhodlaní, kráčí dopředu bez ohledu na překážky. A pokud na nějaké narazí, zbourají je. Jedno se Beranům musí přiznat, a to je odvaha.

Milí Berani, váš konec roku se ponese hlavně v duchu finanční prosperity. Jinými slovy, v následujících měsících na vás čeká lukrativní příležitost, která vám přinese klid v duši na hodně dlouhé období.

Tahle situace pochopitelně příznivě ovlivní i vaše vztahy, a to nejenom na pracovišti, ale hlavně doma. S blížícím se koncem roku si uvědomíte, že některé vaše excesy bývají zbytečné. A tohle zjištění vás udělá šťastnými. A co si budeme povídat, nejenom vás...

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Milí Štíři, podzim a na něj navazující zima je váš čas k osobnímu růstu. Konečně budete moci zužitkovat vědomosti, které jste se naučili během minulého období. Nastávající čas plískanic a zimy je ideální k tomu se s hrnkem teplého čaje usadit do pohodlného křesla a konečně dotáhnout aktivity, které jste pro jiné, důležitější, odložili stranou. Využijte možnosti k rozvoji dalších činností.

V této sezóně Štíra se zostří vaše míra intuice. V závěru roku vás čekají zajímavé příležitosti, které nejenom že vylepší váš rodinný rozpočet, ale současně vám umožní se představit světu ve zcela jiném světle. Bude to obrat o sto osmdesát stupňů, ale konečně se prosadíte v oboru, který vás vystřelí do zcela jiné dimenze než je vaše současná práce.

Nenechte si tenhle veskrze pozitivní čas proklouznout mezi prsty. Nemusel bys se opakovat. Proto si dopřejte čas na meditaci a zkuste v sobě najít odpovědi na otázky směřující k vaší budoucnosti.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Strukturovaný Kozoroh je workoholik, což dělá s pocitem zabezpečení nejenom sebe, ale především své stávající či budoucí rodiny. Jak se zdá, single muži konečně pochopí, že být sám může mít sice v jistém smyslu pozitiva, ale daleko víc negativ. Jenže, kde se má takový, věčně upracovaný muž, anebo žena seznámit.

Hvězdy vám posílají dobrou radu. Dobře se dívejte kolem sebe, protože vaše druhá půlka srdce může být blíž než si myslíte. Jelikož je práce smyslem vašeho života, potřebujete vedle sebe stejně nadšeného člověka, který porozumí vašemu zapálení pro věc. Asi netřeba zdůrazňovat, že v takovém týmu dosáhnete doslova nebeských výšin.

Vy zadaní, vdané nebo ženatí, i pro vás si hvězdy nachystaly ohromné štěstí, které nelze vyvážit zlatem a do budoucna vám změní život navždy. Pokud stále netušíte, zkusíme napovědět. Vypadá to, že do nového roku budete vstupovat nikoli ve dvou, ale společnost vám bude dělat ještě někdo třetí.

