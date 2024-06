Externí autor 3. 6. 2024 clock 3 minuty

Máte pocit, že se vám v ničem nedaří a váš život tak nějak celkově nestojí za nic? Nezoufejte. Jestli jste se narodili v jednom z níže uvedených znamení horoskopu, skutečné štěstí a životní úspěch na vás čeká až po padesátce.

Život jde někdy opravdu zvláštními cestami. Někteří sbírají úspěchy jako na běžícím pásu a jiní se lopotí, ale pořád nic. Připomíná vám to vaši marnou snahu? Nezapomeňte, že někdy se vyplatí si na úspěch a štěstí počkat. Jelikož je za ním hodně velký kus práce, dá se předpokládat, že jakmile se vás chytne, už nepustí.

Když o tom tak přemýšlíme, co je lepší? Vystřelit jako kometa ve třiceti a rychle zhasnout? Nebo zúročit životní zkušenosti a životní úspěch si nejenom užít, ale také ho správně využít. Podívejte se, zda patříte do vyvolených v páté dekádě života:

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Možná to nevíte, ale Rak je pořádný cíťa a tahle vlastnost mu na začátku života tak trochu hází klacky pod nohy. Lidé narození v tomto znamení mívají obavy, aby neudělali něco špatně, ať už ve vztahu nebo v kariéře. Nedokážou být uvolnění a bezprostřední. Nevyužívají šance, které jim život nabízí, protože „to přece nejde, když…“

A po letech, jako by se Rak probudil a konečně si uvědomil, jaký je, co umí a potřebuje. A protože už jsme zmínili, že Raci jsou hodně empatičtí, mohou například motivovat kolegy k pracovním krokům, což dále může vést k faktu, že si jeho proměny všimne vedení a Raka konečně po letech povýší.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Zatímco Rak se bojí, Štír neustále bojuje s důvěrou, která stojí nejenom v cestě jeho kariéře, ale i vztahům. Lidé narození v tomto znamení jsou až extrémně nedůvěřiví. Dobře míněné rady často berou jako útoky na jejich osobu a snahu o diskreditaci.

Bohužel se s touto negativní vlastností potýkají i ve vztazích, protože jsou tak žárliví, že se snižují až k záludnému chování, kterým se snaží zjistit, zda je partner podvádí či nikoli.

Postupem času se mohou ze Štírů stát až paranoidní jedinci, očekávající, že na ně za každým rohem číhá světové zlo. Divíte se, že to často bývají samotáři, kteří nereagují ani na sebemenší náznak přátelství? Až časem mu dojde, že ne všichni do něj píchají špendlíkem a přejí mu to nejhorší. Jakmile změní přístup, jako zázrakem se změní i jeho osobní i profesní situace a on konečně bude mít pocit, že je vítěz.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

V případě Kozoroha se nám chce říct – čestný trouba. Je to sice smutné, ale je to tak. Jde o to, že lidé narození v tomto znamení hrají v životě podle daných pravidel. A jak jste nejspíš mnozí z vás zažili, ne každý tohle chování dodržuje. Proto má Kozoroh smůlu v práci, jelikož ho často předběhnou mnozí méně zdatní kolegové.

V soukromí bývá označován za studený psí čumák, který nezná nic jiného než řád a povinnosti. Není divu, že jeho lásky, pokud tedy vůbec nějaké jsou, mívají jepičí život.

Jelikož s věkem přichází prozření a jakési obroušení výrazných povahových vlastností, pravděpodobně se zapálí i Kozorohovi, který si konečně uvědomí, že pro život jsou nezbytné i tzv. měkké vlastnosti jako mezilidská komunikace, empatie, asertivita apod. Ve chvíli, kdy se začne radovat ze života, pozitivní změny budou přicházet ve velkém.

