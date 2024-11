Externí autor 9. 11. 2024 clock 3 minuty

Vesmír bude v listopadu nadržovat šesti znamením zvěrokruhu. Neumíte si ani představit, jaký budou mít úspěch a dostanou skvělé příležitosti. Podívejte se, zda jste na seznamu vyvolených i vy.

Listopad bude pro mnoho lidí překvapením. Posuny na obloze totiž ovlivňují všechna znamení zvěrokruhu. Přečtěte si, která znamení zvěrokruhu budou mít z nového nastavení prospěch.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy se již rok potýkají s pořádnými výzvami. Vzhledem ke své nerozhodné povaze si totiž nebyly stále jisté, kterým směrem se mají vydat. Jak se zdá, tahle mlhavá nerozhodnost se konečně vytratila kamsi do atmosféry a Váhy konečně získají do života větší sebeuvědomění.

To s sebou nese větší sebejistotu v tom, co chtějí a potřebují. Proto jim už nebude zatěžko vyškrtávat ze svého života toxické lidi. Tak v jejich životě vznikne nový prostor, do kterého mohou vstoupit lidé, kteří jim přinesou jenom radost.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Milí Střelci, vy byste do konce listopadu měli navázat důležitá spojení. Potkáte nové lidi z vašeho profesního prostředí, díky kterým se můžete dostat k mnoha zajímavým aktivitám. Rozšíříte si ale sociální sítě, protože zrevidujete dosavadní obsah a změníte přístup. A tenhle krok přinese ovoce v podobě dalších finančních prostředků.

Sečteno podtrženo, měsíc listopad vám milí Štíři hraje do noty. Pokud zůstanete soustředění a konzistentní, buďte si jisti, že se stanete jedním z nejoblíbenějších nejenom ve svých sítích, ale i v celém vesmíru.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Chudinky Ryby se nejspíš v poslední době cítily vyčerpané. Ale pozor, v listopadu přijde odměna v podobě lukrativního obchodu, zajímavé nabídky nebo daru. Takže buďte připraveni, abyste nepromarnili správnou příležitost. Až se objeví.

Listopad se navíc neponese pouze v kariérním duchu. Pozitivním směrem se budou vyvíjet i vaše vztahy. A to jak rodinné, tak i partnerské. Nezadaní mohou někoho počkat a navázat s ním vztah zcela nový.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beranův listopad se ponese v duchu vrcholů a pádů. Na jedné straně může Beran čekat skvělá obchodní partnerství, která povedou k úspěšné spolupráci, třeba ve formě nové pracovní příležitosti nebo obchodní dohody.

Na straně druhé se ale Berani nevyhnou pádům, a to zejména ve vztazích. Není ovšem třeba se bát, protože se nejedná o nic fatálního. Naopak vás to v konečném důsledku může naučit, jak správně nastavit profesní i soukromý život.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Milí Vodnáři, v listopadu rozšiřujete své pole působnosti a perspektivu, což vám pomáhá vytvářet cesty k finančnímu a kariérnímu úspěchu. Takže pokud jste se až dosud plácali ve finančních problémech, už z toho nemusíte být otrávení. V brzké době se všechno změní k lepšímu.

Kromě toho očekávejte, že začnete pracovat na věcech, které vás baví. Ať už jde o vaši kariéru nebo osobní život, obě cesty mohou vést ke skvělým příležitostem, pokud budete hrát správně.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Magické znamení zvěrokruhu Štír zažívá hojnost štěstí a přízeň vesmíru. Pokud jste nezadaní, můžete se těšit na novou příležitost ve vztazích, protože lidé vás budou považovat za nesmírně charismatické. Vy ostatní si budete užívat zájem partnera či partnerky.

Ale šarm a nezávazné flirtování nejsou jediné na vaší bingo kartě. V listopadu byste totiž měli také v hojné míře pečovat o své zdraví, abyste měli do posledního a nejnáročnějšího měsíce roku co nejvíc energie.

