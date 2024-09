Externí autor 23. 9. 2024 clock 3 minuty

Září slibuje, že tři znamení zvěrokruhu budou mít neuvěřitelné štěstí. Hvězdy jsou jim příznivě nakloněny a přinášejí jim souhru pozitivních náhod. Podívejte se, zda patříte mezi vyvolené nebo budete muset vyčkat do dalšího měsíce.

Štěstí se může promítnout do více oblastí, od vztahové, přes profesní, až po třeba studijní. Proto by následující tři znamení měla využít čas, který zbývá do konce měsíce, k vizualizaci svých nejtajnějších přání, cílů a snů. Možná se splní rychleji, než by jejich zrozenci předpokládali…

Myslete na to, že někdy může štěstí znamenat jenom letmé setkání, obyčejný telefonát nebo mail. Jenže i takto malé věci často odstartují lavinu událostí, která vás doslova katapultuje do náruče štěstí. A která tři znamení jsou v tomhle směru na dobré cestě?

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Září je pro Pannu čas, v němž opravdu září. Slunce v zádech a první tři týdny týdny stojíme na stupínku pozornosti. Všechno klape, jak má. Dokonce se vám vyhnou hrozící zmatky a zpoždění s pracovním projektem. I když to tak nemusí na první pohled vypadat, tenhle posun vnese do vašeho pracovního života svěží vítr.

Očekávejte významný pokrok v projektech, na kterých pracujete. Nemělo by vás překvapit, když si za své úsilí vysloužíte uznání nebo finanční podporu. Chybu nebude mít ani plánovaný relaxační víkend, který podpoří vaše duševní i psychické zdraví a přinese zajímavé setkání.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Milé Váhy, pro vás je tento první podzimní měsíc opravdu hodně zásadní. Planety se ve vašem vzdušném znamení srovnají tak, že vyniknou vaše přirozené vlastnosti. Díky přítomnosti Venuše se znásobí vaše přirozené kouzlo a šarm. Díky schopnosti vytvářet harmonické vztahy a příjemnou atmosféru se vám otevírají dveře k novým profesním i osobním vztahům.

A to není všechno. Jupiter, planeta štěstí, vás v září podpoří zejména v kariéře. Objeví se příležitost k postupu a významné osoby projeví uznání vaší práce. I když se v tomto měsíci spíš sklízí, pro vás je ideálním obdobím k zahájení významných projektů, které vám přinesou významný úspěch. Proto na nic nečekejte a pusťte se do práce. Vaše postavení v profesní i osobní rovině je naprosto luxusní, tak ho neváhejte využít.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Vážení Střelci, i pro vás si astrální svět připravil všechno dobré a ještě lepší. Opět tu máme Jupitera, planetu Štěstí, který se ve vašem případě opře do expanze. A co to znamená? Jelikož vás už zase žene touha po dobrodružství a objevování nových věcí, zdá se, že se na čas vzdáte komfortních vymožeností civilizace a vyrazíte do světa za zážitky.

Střelci často pracují v samostatných profesích, případně podnikají. Proto je pro ně zásadní sociální či profesní síť kontaktů. Právě v tomto období se potkáte se spoustu zajímavých lidí, kteří, i když to tak třeba na první pohled nevypadá, mohou znamenat rozhodující setkání pro vaše budoucí směřování. Nejenom v profesním, ale i v soukromém životě. Jestli bude třeba trochu riskovat, jděte do toho, hvězdy jsou vám nakloněny, proto je třeba využít situaci beze zbytku.

