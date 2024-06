close info Dean Drobot / Shutterstock

Externí autor 5. 6. 2024 clock 3 minuty

Po měsících lopotné práce a zdánlivého klidu to vypadá, že se ledy hnuly. Pokud jste se narodili v jednom z níže uvedených znamení, čeká vás ještě do prázdnin nečekaný životní zvrat a velké štěstí. Podívejte se, co se u vás konečně obrátí v dobré a ještě lepší.

Štěstí nikomu samo nespadne do klína, ale je třeba pro ně něco udělat. Někdo se na něj nadře více, jiný méně, ale pomoci mu musíme pokaždé. Je také dobré si uvědomit, že štěstím mohou být i drobné malé radosti nebo rodinná setkání po letech vzájemného odcizení. Podívejte se, která znamení zvěrokruhu konečně dojdou k vysněnému cíli a jejich život se obrátí k lepšímu: Beran (21. 3. – 20. 4.) Jak se zdá, lidem narozeným ve znamení Berana se bude dařit v rámci financí. Pomůže jim s tím planeta Mars, která je spouštěčem činů a příslibem zisků. Berani si konečně uvědomí, že by se měli více a hlavně promyšleně věnovat zhodnocení peněz. Překvapí vás, co dobrého z toho všeho nakonec vznikne. Milí Berani, konečně je tady období, ve kterém byste měli své touhy posunout na další příčku a uvést do světa projekt, o němž jste tak dlouho snili. Klíč k úspěchu se jmenuje sebeúcta, proto si važte nejenom toho, co jste dokázali, ale i sami sebe. Těsně před prázdninami se vám povede úžasný krok. Konečně se zase začnete stýkat se členy rodiny, vysvětlíte si nedorozumění a napravíte křivdy. Býk (21. 4. – 21. 5.) Milí Býci, slyšíte ty fanfáry? To se do vašeho znamení přesouvá planeta Mars, která vás po dvouměsíčním nimrání se v bebíčkách konečně donutí něco se sebou dělat. K tomu přidáme vládnoucí planetu Venuši, díky které budete koukat nejenom na svět kolem sebe, ale i vás samotné v mnohem pozitivnějším světle. close Magazín Jestli jste se narodili v tomto znamení, máte velké štěstí. Jste zrozeni pro velkou lásku a šťastný vztah Nečekaný životní zvrat pro vás znamená tento fakt: konečně vám dojde, že byste měli být ve svých vztazích autentičtější a vkládat do nich víc přátelských emocí. Přestaňte čekat na Godota, nepřijde. Místo zbytečného přešlapování si raději vytvářejte příležitosti, po kterých už dlouho toužíte. Vaše snaha se rozhodně vyplatí, takže na nic nečekejte a pusťte se do práce. Uvidíte, jak rychle budete sklízet plody toho, co jste celkem pracně zaseli. Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Milí Kozorozi, chce se nám říct, ambiciózní a odhodlaní k tomu se pro svého šéfa strhat. Jenže, jak už to tak bývá, věci se mění a vy budete nuceni prozkoumat nové pracovní příležitosti. Událost, která tuhle situaci spustí, nebude na první pohled pěkná. Na ten druhý pro vás bude znamenat životní zvrat. Nacházíte se v době vlastní transformace, v níž bude třeba definovat nové cíle a říci si, co pro vás znamená úspěch. Vylezte ze své systematické ulity a zkuste jít nekonvenční cestou. Jak vám nejspíš došlo, nastal čas přehodnotit kariéru a třeba ji i úplně změnit. Položte si otázku, zda už konečně nenastal čas pustit se do vlastního podnikání. Bojíte se? Pokud všechno dobře promyslíte a najmete si finančního poradce, který vám pomůže projít prvními krůčky, nemáte čeho. Dobře sestavený plán vám navíc může pomoci k neočekávanému úspěchu. Zdroje: www.berliner-kurier.de, timesofindia.indiatimes.com close Magazín Pokud jste se narodili v tomto znamení, nejkrásnější léta vás čekají až po padesátce

tag Mars Rodina Venuše

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor