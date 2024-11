Externí autor 8. 11. 2024 clock 3 minuty

Desátý měsíc v roce slibuje, že bude časem plným kouzelných překvapení a pozitivních změn. Pět znamení zvěrokruhu čekají do konce října samé příjemné události. Podívejte se, zda patříte mezi ně.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Milí Býci, vypadá to, že do konce měsíce uděláte na svém sebevědomí pořádný kus práce. Pochopitelně vám k tomu pomohou vnější okolnosti, které se v první chvíli mohou zdát naprosto příšerné. Čeká vás totiž kariérní výzva, která je sice nesmírně zajímavá, ale svými podmínkami taková, že byste ji nepřáli ani svému nejhoršímu nepříteli. Jenže nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.

Tahle pro vás nová situace odhalí vaše skryté silné stránky a schopnosti, o kterých jste nevěděli, že je vůbec máte. Podaří se vám zdolat nejedno úskalí a tohle poznání vám zvedne sebevědomí a také na vás čeká odměna v podobě kariérního postupu. A to už za trochu odříkání stojí.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vážení Raci, nečekaná událost ve vaší sociální bublině vás dovede k poznání, že jste mnohem nezávislejší než jste si až dosud mysleli. A co dělat s tímto poznáním? Konečně se můžete osvobodit od starých zatuchlých přesvědčení a začít si plnit své dávné sny. Stejně jako v případě Býků, i vám tahle vlna nezávislosti zvedne sebevědomí.

Jako samostatná a nezávislá jednotka získáte u svého okolí obdiv a probudíte zájem druhých, kteří budou chtít vědět, jak jste svého stavu dosáhli. Kdo to sám nezkusí, neuvěří, že takové příjemné překvapení přichází vždy po nějakém složitějším období.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Kdo zná zrozence ve znamení Panny tak dobře ví, že tito lidé nedávají na sobě znát příliš velké city, i když v hloubi duše to mají jinak. Jenže kouzelný říjen posune jejich vnímání v tomto ohledu na zcela jinou úroveň. A bude za to „moct“ neočekávané setkání nebo inspirující zkušenost, která Pannu přinutí dovolit si projevit větší zranitelnost a emoce.

Zdánlivě citově chladné Panně tohle poznání otevírá nové možnosti v partnerských vztazích a osobním růstu. Jakmile jí její okolí dá najevo, že se konečně nechová jako studený psí čumák, ji zahřeje na duši a taky to na ní bude pořádně vidět.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Tohle znamení zvěrokruhu bývá ve svých názorech stálé a jen tak něco ho nepřesvědčí, že věci mohou fungovat i jinak. Jenže letošní říjen si pro ně připravil překvapivou změnu v pohledu na život. Je před vámi nečekaná událost nebo náhodné setkání, které zcela přehodnotí váš přístup k životním situacím.

Zážitek, který byste nečekali ani v nejmenším, vás povzbudí k odvážnému rozhodnutí a iniciaci změn ve vašem životě. Konečně si uvědomíte, kde je pravda. Sice jste vždy tvrdili, že jedině váš názor je ten správný, ale ve skutečnosti jste se báli opustit svou komfortní zónu a přijmout jiný úhel pohledu. A tahle změna vám přinese samé příjemné věci.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Asi netřeba připomínat, že Ryby jsou snílci, kteří se hodně dlouho hledají. Letošní říjen ale pro ně bude znamenat vykročení z bludného lesa a vyjasnění jejich životní cesty. Přitom k takovému poznání bude stačit málo. Zdánlivě bezvýznamný rozhovor nebo náhodná zkušenost přivedou Ryby k převratnému poznání toho, čím se chtějí v životě skutečně zabývat.

Tohle prozření je motivuje k odvážným krokům, kterými si začnou plnit své sny. Dávno zbytečné obavy jsou ty tam a je jenom na nich zda tuto svou novou vizi dotáhnou do zdárného cíle.

