Externí autor 12. 8. 2024 clock 3 minuty

Někomu se peníze pod rukama rozmnožují a umí si je užít, jiný sotva vyjde s výplatou a je nešťastný z toho, že si nemůže dopřát všechno. Znáte Pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení, máte velké štěstí. Vše se v dobré obrátí a vás čeká dlouhý život plný bohatství a radosti.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Možná vás to překvapí, ale Býk je označován za jedno z nejbohatších znamení zvěrokruhu. Býkům vládne planeta Venuše, proto nemají nouzi ani o radosti jako je láska a štěstí. Milují luxusní životní styl, obdivují krásné a estetické věci. A také dobře vědí, že na takové věci si musí vydělat. Nutno dodat, že tvrdé práce se rozhodně nebojí.

Býk neutrácí, je spořivý, přesto na sobě a svých blízkých nešetří. Ví, že práci je třeba vykompenzovat příjemnými zážitky. Na dovolené jezdí tam, kde si je opravdu užije podle svých představ. Jeho vůz rozhodně nepatří k nejlevnějším, ale Býk zastává názor, že auto musí být bezpečné a spolehlivé. A taková kombinace něco stojí. To samé platí i o bydlení.

Budiž Býkovi ke cti, že ve finančních záležitostech zůstává stále opatrný. Je bohatý, ale peníze ho rozhodně nezaslepí. Naopak je dál investuje, aby si zajistil klidné a spokojené stáří. Dobrým příkladem takového Býka je generální ředitel společnosti Meta, Mark Zuckerberg, pod kterou patří sociální sítě jako Facebook nebo Instagram.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhám se někdy přezdívá miliardářské znamení zvěrokruhu. Tohle kardinální znamení, tedy takové, které se umí soustředit na cíl, je samostatné, silné a také trpělivé a vyrovnané. Rádo se pouští do nových aktivit a často se stává nejenom vůdcem, ale i tvůrcem trendů.

Jak už název napovídá, Váhy se snaží ve všech oblastech svého života udržet rovnováhu. Zejména ve finančních záležitostech postupují velmi obezřetně. A to nejenom s ohledem na všelijaké investování, ale také povolání. Než se Váha rozhodne ve věcech týkajících se peněz, pečlivě analyzuje a váží každý krok. Z dlouhodobého hlediska postupně hromadí poměrně velmi slušný finanční polštář, který ji zabezpečí tak, aby si v pozdějším věku už mohla jenom užívat. Anebo dělat to, co ji hlavně baví.

Lidé narození ve znamení Vah sice prahnou po úspěchu, ale není za ním sobectví nebo arogance, protože vždy jsou připraveni pomáhat ostatním v nouzi. Pokud bychom měli zmínit Váhy, které zaznamenaly fenomenální úspěch, pak je třeba zmínit úspěšného módního návrháře Ralpha Laurena, díky kterému nosíme polo trika.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Tohle znamení se rozhodně nespokojí s průměrností. Panna je totiž rozený perfekcionista, který dokáže změnit a vylepšit každý aspekt, jenž mu brání na cestě k úspěchu. Co se týká ekonomické jistoty, Panna jde do rizika jen málokdy, a když investuje, tak pouze malou část svých financí. Lidé narození ve znamení Panny jsou čestní a přímí. Nikdy by si na živobytí nevydělávali pochybným způsobem.

I přes úspěch v pracovní sféře Panny dál zůstávají nohama na zemi a užívají si malých světských radostí. Co je rovněž těší, je pomoc přátelům a známým v nouzi. Nedovolí totiž, aby peníze vyvolaly v jejich vztazích nevoli a třenice.

Ostatně, kdo neví, jak na tom Panna finančně je, nepoznal by, že její příjmy jsou více než pohádkové. Nežije totiž v přepychu, o svých výdělcích nemluví a raději si šetří pro strýčka Příhodu. Jako realisticky založený člověk dobře ví, že stát se může cokoliv. Dobrým příkladem Panny je zakladatel Microsoftu Bill Gates.

