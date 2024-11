Externí autor 3. 11. 2024 clock 4 minuty

Hvězdy naznačují, že v příštím týdnu některé z nás potká štěstí. Podívejte se, která čtyři znamení zvěrokruhu si po všech stránkách polepší. Patříte-li mezi ně i vy, využijte tuhle nabídku beze zbytku. Nemusela by se totiž opakovat.

Býk (21. 4. - 21. 5.)

V příštím týdnu Býky čeká důležitý pokrok v profesních záležitostech. Hvězdy přejí vašemu podnikání, proto vyrazte na schůzku, obchodní jednání či cestu za novým byznysem. A jestli hledáte nové zaměstnání, potěší vás informace, která by se vám mohla v tomto směru hodit.

Budoucí týden rovněž přeje vztahům. Podaří se vám urovnat konflikty v rodině nebo s partnerem či partnerkou. Dostaví se romantická nálada. Uvědomíte si, jak moc je pro vás důležitá blízkost lidí, které milujete. Konečně se odhodláte k tomu jim dát své pocity najevo a tenhle krok vás zalije vlnou štěstí.

Pokud jde o důležité osobní záležitosti a plány, zejména ženy v Býku čeká zajímavý a s vysokou pravděpodobností i úspěšný týden. Konečně vše začne do sebe zapadat a bude jasné, kterou cestou se vydat. Spokojená nálada se promítne i do snahy o hezčí domov v podobě nového kousku vybavení.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

V příštím týdnu věřte svým zkušenostem a konečně se vám podaří najít najít rozumné řešení starého problému nebo komplikovaného vztahu, stejně jako odpovědi na otázky či pochybnosti, které jsou pro vás důležité. Pokud se rozhodnete pro změny u vás doma, třeba nějakou opravu nebo nákup nového nábytku, vše se zdárně podaří. A dobře to dopadne i pokud se právě stěhujete.

Čekají na vás zajímavé zážitky se sousedy nebo kolegy. Díky nečekaným situacím se objeví šance, které mohou významně ovlivnit vaši budoucnost. Možná nemáte dostatečnou kapacitu na to, abyste je využili. Hvězdy ale říkají, abyste napnuli síly a nenechali si je proklouznout mezi prsty, protože taková šance by se už nemusela opakovat.

Během následujících sedmi dnů budete muset zdolat řadu úkolů. Hvězdy naznačují, že pokud se vyvarujete tvrdohlavého postoje, máte velkou šanci projít tímto týdnem bez ztráty kytičky a navíc vás takové vítězství posune k vaší vysněné metě. Pokud podnikáte, můžete se těšit na zajímavý zisk.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

V následujícím týdnu dojde k události, kterou jste už vlastně ani nečekali. Může se týkat důležité zprávy, dokumentu, jednání nebo návrhu. Dobré události v průběhu těchto dnů budou mít určitou spojitost s lidmi, které znáte ze své vzdálené minulosti. Je možné, že nečekaně obdržíte menší částku peněz. S ohledem na napjatý rozpočet budete šťastní i za toto malé přilepšení.

Až dosud jste si připadali jako na horské dráze, což vám na klidu zrovna nepřidalo. To se ale změní a váš život opět získá stabilní rozměr. I když nový týden poplyne pomalu, přesto vám osud nastrčí několik zajímavých šancí, které mohou být důležité pro vaši budoucnost. Zkuste je nepromarnit.

Muži Vodnáři si užijí malé osobní radosti, které jim přinesou pocit štěstí. Během týdne potkají zajímavého člověka, se kterým navážou přátelský vztah. V okruhu jejich spolupracovníků a klientů se objeví nová tvář, která rozhýbe líně plynoucí projekty svým svěžím pohledem na věc. Ženy Vodnářky si konečně najdou čas na setkání s rodinou, které bude velmi příjemné.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Váš nový týden odstartuje příznivou zprávou, která se týká blízkých nebo pro vás důležitých zájmů. V poště může čekat i zajímavá nabídka nebo pozvánka. Podle hvězd je dost pravděpodobné, že během následujících sedmi dnů dostanete něco, na co jste dlouho čekali anebo je to pro vás velmi důležité.

Milé Ryby, tento týden se vám bude dařit i v milostném životě. Záleží ale na tom, co od něj chcete a jakým způsobem se k němu postavíte. Pokud partnerovi ukážete, že on či ona je celý váš svět, zahrne vás neuvěřitelným pocitem štěstí a jak hvězdy napovídají, bude to mít pozitivní dopad na celé vaše další bytí. Příznivým bude i poznání, že ten, na koho se můžete spolehnout, není pouze váš partner nebo partnerka, ale i členové vaší rodiny.

Jestli ale momentálně nikoho nemáte a rádi byste svou single situaci změnili, vypadá to, že hvězdy vám jsou v následujícím týdnu nakloněny. Zdá se, že na vás někde čekají noví zajímaví lidé. Jestli se promění ve vaše partnery, to ví nejspíš jenom osud, ale že z nových seznámení může vzniknout hezké přátelství je jasné už teď...

zdroj: astro.velida.net, www.prosieben.de