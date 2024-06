Externí autor 7. 6. 2024 clock 3 minuty

Komu by se nehodilo vyhrát ve sportce? Nejspíš všem. A není moc těch, na které se usměje štěstí. I když momentálně se zdá, že pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení, budete mít v červnu super štěstí. Jenom nesmíte zapomenout vsadit loterii.

Peníze na přilepšenou před dovolenou, kdo by je nebral. A jak se zdá, na některá znamení zvěrokruhu se v červnu usměje štěstí v podobě finanční injekce. Podívejte se, jestli patříte do klubu vyvolených hvězdami a můžete se těšit na radostnou událost.

Jestli se v seznamu potenciálních adeptů na výhru nenajdete, nic si z toho nedělejte. Pravděpodobnost, že byste si sáhli na některou z nejvyšších výher je dost malá. Záměrně neříkáme, že bohužel, protože jak se můžete dočíst všude jinde, hromady peněz ještě nikomu štěstí nepřinesly.

Takže jakému z níže uvedených znamení zvěrokruhu byste neměli závidět?

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Lidé narození ve znamení Býka se mohou těšit na poměrně zajímavý měsíc červen. Planeta lásky, krásy a peněz, která vládne tomuto znamení, se zdá vytvářet příznivé konstelace pro pěknou finanční injekci.

Co z toho pro Býka plyne? Vypadá to na novou práci s podstatně lepší výplatou, nějaké zajímavé investice a rovněž i pověstné štěstí při vsázení sportky. Hvězdy říkají, že by to konečně mohl být jackpot.

O Býcích je známo, že to s penězi umí. Nejenom, že jsou spořiví, ale také ví, kam svůj pracně nabytý majetek uložit, aby neležel jen tak ladem, ale naopak jim přinášel výhody a slušnou životní úroveň.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

I v případě ohnivého znamení Lva se zdá, že Slunce s Jupiterem, planetou úspěchu a rozvoje, vytvoří příznivý aspekt k tomu, aby to Lvovi konečně cinklo. Takže milí Lvi, zdá se, že je vám tento měsíc nakloněná finanční štěstěna.

Nejenom, že si polepšíte po finanční stránce, ale dařit se vám bude i v loterijních hrách. A takové přilepšení na letní radovánky rozhodně není od věci. Jelikož vám hvězdy přejí, byla by škoda nechytit štěstí za pačesy.

Myslete ale na to, že v sázkách lze snadno utopit nejenom peníze, ale i rozum. Takže ho vezměte do hrsti a držte se v sázení při zemi. Štěstěna totiž neříká nic o tom, jak velká by ta vaše velká výhra měla být.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Je obecně známou pravdou, že lidé narození ve znamení Panny jsou disciplinovaní, analytičtí, velmi inteligentní a zaměření na detail. Panně vládne Merkur, což je planeta myšlenek, díky níž to Pannám pálí.

Tohle znamení je výjimečně organizované, skvěle plánuje, je inteligentní a má neustálou touhu po vzdělání, jak klasickém, tak i profesním. Panny tvrdě pracují, většinou někde v zákulisí, jsou to brilantní účetní, výkonné asistentky, manažeři. Že by si takový člověk podával sportku, zní dost nepravděpodobně. A vidíte. Tohle je totiž tajná zábava lidí narozených v tomto znamení.

Vzrušení z toho, zda vyhrají, je pro ně něco jako odreagování od světa analytických zpráv, excelových tabulek a nudných porad. Jak to ale vypadá, i hvězdy Pannám přejí výhru. Je otázkou, jak s ní naloží.

