Některé hvězdy září na obloze lásky jasněji, a to platí zejména o třech znameních zvěrokruhu, která se v této oblasti zřejmě těší výjimečnému štěstí. Podívejte se, kdo prožívá lásku jako z románu a zkuste zjistit, čím jsou tato znamení tak výjimečná.

Některá znamení zvěrokruhu oplývají v budování šťastných vztahů přirozeným talentem. A nemusí to být vždy tím, že by jejich představitelé byli krásní a úspěšní. Prim v tomhle ohledu hrají vlastnosti, ochota ke kompromisu a samozřejmě upřímný zájem o partnera. Podívejte se na tři znamení, kterým se na poli lásky obzvlášť daří.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhám vládne Venuše, planeta lásky a krásy. To se to pak ladí s romantikou, my ostatní můžeme jenom tiše závidět. O lidech narozených ve znamení Vah se ví, že k životu potřebují harmonii. Jelikož se vyhýbají konfliktům, a pokud nějaký přijde, snaží se ho uhasit už v zárodku, jejich partnerský život nečeří tyhle nepříjemné vztahové aspekty. Pravdou je, že Váhy jsou také velmi přizpůsobivé a tolerantní. Svého partnera se snaží přijmout takového jaký je.

Nutno dodat, že Váhy, obvykle přitahují lidé, kteří jim ve vztahu vyjadřují stejnou péči. A komu to bude s Váhou nejlépe pasovat? Jednoznačně si porozumí se Lvem. Je to totiž stejně silný a loajální partner. Oba se rádi prezentují na veřejnosti a pokud Lev projeví své dominantní sklony, Váha se shovívavě pousměje a nechá ho, protože ví, jaký je doopravdy.

S kým si Váha rovněž vyjde vstříc, bude zasněná Ryba. I ta totiž ve svém životě potřebuje harmonii, což může být vzájemný průsečík jejich vztahu. Navíc, jak Ryba, tak i Váha mají značný smysl pro krásu. A když by to Váze nevyšlo s předcházejícími dvěma, může zkusit i Blížence. S ním ji spojuje pozitivní náhled na život a potřeba svobody.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Věčně zasněné Ryby jsou známé svou hlubokou emoční inteligencí a soucitnou povahou. Proto obzvlášť citlivě vnímají emocionální potřeby svých partnerů. Na rozdíl od Vah tomuto znamení vládne Neptun. To je planeta snů a intuice, která dala Rybám do vínku romantickou povahu. Tohle znamení je obdařeno jedinečným způsobem vidění světa a porozumění jeho souvislostem. Tyhle vlastnosti je činí přitažlivými pro všechny, kteří hledají hluboký a smysluplný vztah.

Ryby potřebují k životu harmonický vztah. K němu jim pomáhá hluboká intuice, díky které jsou schopni téměř podprahově vnímat, co jejich partner potřebuje, takže mu plní přání ještě dřív než on je vyřkne. Taková předvídavost může vytvářet mezi nimi doslova nerozbitné spojení. Ryba umí přilnout k partnerovi a pokud se jí dostane stejné náklonnosti, bude s ním šťastně žít až na věky.

Dobrou volbou bude spojení dvou Ryb, které si uvědomují citlivost svého znamení a vzájemně si poskytují svobodu. Jelikož Ryba projevuje hluboký zájem o mystická a duchovní témata a je doslova gejzírem všelijakých emocí, porozumí si se Štírem, který je naladěný na podobnou vlnu. A protože je pro ni důležitý klid a harmonie, dařit by se jí mohlo i s Váhou, pro kterou je harmonický život zcela zásadní.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býk je další znamení, které ovládá Venuše. Není tak divu, že přirozeně tíhne k lásce a šťastným vztahům. Jejich neochvějná a loajální povaha z nich dělá neuvěřitelně spolehlivé partnery. Láskyplný a trvalý vztah a rodina vůbec jsou pro Býka jednou z nejdůležitějších věcí v životě.

Býk boduje ve vztahu svým smyslem pro zodpovědnost a dobrosrdečnou povahou. Je to velmi trpělivý člověk, který si váží stability. Dobře ví, že jedině tak může vybudovat vztah na pevných základech. Oddanost partnerovi a jeho neochvějná podpora, díky které má jeho protějšek pocit naprostého bezpečí, je dobrým předpokladem k tomu, aby ti dva spolu zestárli.

A kdo se hodí k Býkovi nejvíc? S Rakem a Rybou si porozumí v otázce harmonie a vzájemných pocitů. Jestli se ale dá dohromady s Kozorohem, může to být spojení na celý život.

