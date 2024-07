Externí autor 31. 7. 2024 clock 3 minuty

Prázdniny se překlápějí do druhé půlky a vy máte pocit, že se pořád nic neděje? Tak pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení zvěrokruhu, zbystřete. Srpen pro vás totiž může znamenat velké štěstí.

Říká se, kdo si počká, ten se dočká. Hvězdy naznačují, že na tři znamení horoskopu se konečně usměje štěstí. Srpen bývá měsícem sklizně, což v jejich případě bude platit stoprocentně. Na co sáhnou, to se jim podaří. Patříte mezi vyvolené?



Lev (23. 7. – 22. 8.)

Milí Lvi, je vaše sezóna, takže můžete očekávat jenom to nejlepší. Vypadá to, že povedete v žebříčku oblíbenosti kamarádů a kolegů. Vašemu kouzlu v tomto období neodolá spousta nových lidí. Ti, se kterými jste měli v minulosti spory, vám odpustí a dokonce nabídnou nové možnosti spolupráce. Je to sice fajn, ale vyplatí se zůstat ostražitý.

S planetou Venuší za zády zažijete více úsměvů od opačného pohlaví i jemných náznaků, které ale zůstávají v pasivní rovině. Jelikož jste energičtí jedinci, kteří jdou na věc zpříma, nejspíš vás tento stav zarazí. Ale neházejte flintu do žita. Obrňte se trpělivostí a počkejte týden. Uvidíte, že i v tomhle směru se věci budou vyvíjet pozitivně.

Zrozenci ve Lvu jsou rovněž velmi kreativní lidé a v srpnu by jim to mělo zapalovat o dost víc než obvykle. Takže milí Lvi, zdá se, že v tomto měsíci dokážete něco převratného a jedinečného, co vás ovlivní na hodně dlouhou dobu. Soustřeďte své myšlenky na cíl, který vám přinese štěstí.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Je sice sezóna Lva, ale vy v ní, milí Vodnáři, poletíte do nebes. S planetou Merkur za zády budete mít obzvlášť štěstí, jelikož přátele a podporu najdete na těch nejméně pravděpodobných místech. Mimochodem, kdo by si pomyslel, že se Vodnářům, kteří stojí na opačném konci přímky proti Lvu, bude v sezóně Lva tak dařit. I když, v minulosti se staly už divnější věci.

Hvězdy říkají, že byste se v tomto měsíci měli soustředit na stávající plány a nápady, které s nimi souvisejí. I když třeba není momentálně čas uvést je do chodu, tím, že jim položíte správný základ a vychytáte pomyslné mouchy, případný start nového projektu proběhne s o to větší parádou.

A jak přispěje ke štěstí planeta Venuše? Pokud se budete snažit, vesmír vám v otázce lásky vyjde vstříc. Někteří z vás v srpnu potkají spřízněnou duši, se kterou si budou náramně rozumět.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Drazí Berani, zpočátku vám srpen přinese rozpaky. Jednou se zdá, že si to užijete, podruhé budete mít pocit, že jste se už dlouho tak nenudili a nakonec se snad začnete těšit na podzimní období. Nespěchejte. Hvězdy naznačují, že byste měli být opatrní v tom, komu prozrazujete své plány a osobní informace. Vypadá to, že vás čeká rozhodnutí.

Jenže v tomhle případě byste k informacím, které už máte, měli přidat i další. Čím víc toho o dané věci budete vědět, tím snáz a hlavně lépe se rozhodnete. Období Lva stojí při vás, ale až teprve po té, co učiníte zásadní krok.

I na vás čeká spřízněná duše. Možná půjde jenom o platonickou lásku, možná romantickou. V každém případě nebuďte hrrr a nedělejte ukvapené závěry. Ať už je dotyčná osoba kdokoliv, bude hrát v další kapitole vašeho života důležitou roli. Pomůže vám totiž růst a dospět. Díky ní dosáhnete takových věcí, jaké jste si nepředstavovali ani v tom nejodvážnějším snu. Nepůjde o mentora, ale o někoho z vašich vrstevníků, který vás mile překvapí.

Zdroje: www.allure.com, www.yourtango.com