Externí autor 12. 11. 2024 clock 3 minuty

Geniální vizionář a zakladatel Applu měl netradiční způsob, jak poznat své budoucí zaměstnance. Místo pohovoru je vzal na procházku! Jak to probíhalo a jaké záludné otázky Steve Jobs pokládal? Jeho metoda se ukázala jako revoluční – stejně jako produkty, které pod jeho vedením vznikaly.

Představte si situaci – jdete na pohovor, ale místo do kanceláře vás vezme Steve Jobs v typickém černém roláku do parku, nebo rovnou na pivo. To je realita mnoha uchazečů o práci v Applu. Jobs totiž věřil, že nejlépe pozná člověka v uvolněné atmosféře mimo kancelář. A měl pravdu – právě díky této metodě dokázal sestavit tým, který změnil svět technologií.

Neformální setkání

Steve Jobs nebyl typický ředitel firmy. Zatímco ostatní společnosti sázely na formální pohovory v kancelářích, zakladatel Applu raději vzal kandidáty na procházku a pak na pivo. A jak potvrzují experti, byla to geniální strategie.

„Je to ve skutečnosti skvělý nápad,“ říkají zkušení náboráři. „Cokoliv, co pomůže kandidátovi cítit se uvolněněji a mluvit upřímněji o svých zkušenostech, je správné.“

Jobs byl navíc známý tím, že pokládal nečekané otázky. Mezi jeho oblíbené patřily například tyhle:

„Kdy jste naposledy něčeho dosáhli?“

„Co jste dělali minulé léto?“

„Jaký byl váš největší životní neúspěch?“

„Co byste dělali, kdybyste měli neomezený rozpočet?“

„Jak byste vysvětlili internet devadesátileté babičce?“

Tyto zdánlivě jednoduché otázky měly svůj účel. Jsou totiž pokládané tak, že do nich mohou lidé vnést svou osobnost, mohou je uchopit jakýmkoliv způsobem. Zvládli byste odpovědět?

Tajemství úspěšného pohovoru

Pokud byste se někdy ocitli na podobném neformálním pohovoru (a jsou ve firmách čím dál častější), tady je náš návod, jak se zachovat:

1. Nehledejte dokonalost – firmy neočekávají, že budete splňovat 100 ze 100 požadavků

2. Zůstaňte v klidu – uvolněte se a buďte sami sebou

3. Nebojte se přemýšlet – není nutné odpovídat okamžitě

4. Buďte upřímní – v neformálním prostředí se lépe odhalí pravá osobnost

5. Připravte si vlastní otázky – ukažte zájem a zvídavost

6. Sdílejte své vášně – Jobs oceňoval lidi, kteří měli své koníčky a zájmy

7. Nebojte se přiznat chybu – také upřímnost byla pro Jobse klíčová

Legendární příběhy

Bývalí zaměstnanci Applu vzpomínají na své pohovory s Jobsem jako na nezapomenutelné zážitky. Jeden z inženýrů vypráví: „Zeptal se mě, co dělám ve volném čase. Když jsem mu řekl, že stavím roboty, strávili jsme hodinu diskusí o tom, jak by mohla robotika změnit budoucnost. Na technické otázky skoro nedošlo.“

„Procházeli jsme se po Cupertinu (sídlo Applu – pozn. red.) a probírali všechno možné – od designu po filozofii. Až později jsem pochopil, že testoval moji schopnost myslet v širších souvislostech,“ vzpomíná jiný kandidát.

Steve Jobs věděl, že budování úspěšné firmy stojí na správných lidech. Jeho netradiční přístup k pohovorům mu pomohl vybudovat jeden z nejúspěšnějších technologických gigantů všech dob. Není divu, že Apple pod Jobsovým vedením přitahoval ty nejtalentovanější lidi z celého světa. Když v roce 2011 zemřel, zanechal po sobě společnost, která doslova změnila svět.

Zdroje: www.unilad.com, techsvet.cz