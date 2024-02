Rakovina štítné žlázy je sice poměrně vzácná, ale zákeřná. Zejména kvůli tomu, že projevy si snadno můžete splést s banálním onemocněním. Čas je však v léčbě rakoviny klíčový. Jakmile u sebe najdete následující příznaky, návštěvu lékaře neodkládejte.

Štítná žláza, životně důležitá žláza umístěná na spodní straně krku, hraje klíčovou roli v regulaci různých tělesných funkcí, včetně srdečního tepu, krevního tlaku, tělesné teploty a hmotnosti. Pokud se v buňkách štítné žlázy objeví rakovinné bujení, může to vést k závažným zdravotním problémům.

Typy rakoviny štítné žlázy

Rakovina štítné žlázy se projevuje v několika formách, z nichž každá má své vlastní charakteristiky a důsledky pro léčbu a prognózu. Mezi nejčastější typy patří papilární rakovina štítné žlázy. Tato forma rakoviny často postihuje osoby ve věku 30 až 50 let. Většina případů je malá a dobře reaguje na léčbu, některé však mohou vykazovat agresivní chování.

Folikulární rakovina štítné žlázy se sice vyskytuje méně často, ale obvykle se vyskytuje u osob starších 50 let. Nemusí se šířit do lymfatických uzlin, ale může metastázovat do jiných oblastí, zejména do plic a kostí.

Rakovina štítné žlázy z Hurthleho buněk. Tento vzácný typ rakoviny se vyznačuje agresivním chováním a vzhledem k odlišným buněčným charakteristikám vyžaduje specifické léčebné postupy.

Anaplastický karcinom štítné žlázy je známý svým rychlým růstem a rezistencí na konvenční léčbu, což představuje značnou výzvu v léčbě. Posledním typem je medulární karcinom štítné žlázy. Ten v některých případech může být dědičný. Většinou je spojený se zvýšenou hladinou některých hormonů.

Ačkoli tyto typy představují základní klasifikace, existují i další varianty, jako je lymfom štítné žlázy a sarkom štítné žlázy, z nichž každá představuje výzvu při diagnostice a léčbě.

Angína nebo chřipka

Pravděpodobnost vzniku rakoviny štítné žlázy může zvyšovat několik faktorů. Rakovina štítné žlázy se častěji vyskytuje u žen, což může být ovlivněno hormonálními faktory. Vysoká úroveň záření, zejména na hlavu a krk, může zvýšit riziko vzniku rakoviny štítné žlázy.

Příznaky rakoviny štítné žlázy:

Zdroj: Youtube

Rakovina štítné žlázy může začínat úplně nenápadně. V některých případech ji totiž doprovází příznaky shodné s chřipkou či angínou. Jsou jimi zvýšená teplota, bolest v krku, pocení, únava a zimomřivost.

Rakovina štítné žlázy se zpočátku může projevit také chrapotem nebo špatným polykáním, dušností a celkovým zduřením krku. Zaměnit si ji za angínu nebo obyčejnou chřipku tedy není v počáteční fází nikterak náročné.

Pokud však tyto příznaky přetrvávají, doporučuje se vyhledat lékaře. Ten vás vyšetří a následně určí správnou diagnózu. Je potřeba myslet na to, že každý druh rakoviny potřebuje včasnou detekci. Jen tak mají pacienti šanci na přežití.

Karcinom štítné žlázy, ačkoli je složitý a potenciálně náročný, lze účinně zvládnout při včasném odhalení, přesné diagnóze a přizpůsobené léčebné strategii. Pokud pociťujete jakékoli příznaky nebo máte obavy o své zdraví, je pro včasné vyhodnocení a vhodnou léčbu zásadní konzultace s odborníkem.

Zdroje: my.clevelandclinic.org, www.cancervic.org.au, www.webmd.com