Natálie Borůvková 19. 6. 2024 clock 3 minuty video

Jak jste na tom se svým zrakem a jak dobrý máte postřeh? Pokud nevíte a rádi byste si to ověřili, pak rozhodně nikam neodcházejte a pusťte se do našeho kvízu. Sto let starý kvíz dokonale potrénuje váš mozek. Najdete na obrázku skryté tváře?

Sto let starý kvíz Pokud vám záleží na zdraví vašeho mozku, pak musíte jediné. Mozek neustále nutit, aby pracoval. Jen tak budete trénovat postřeh a neustále bystřit všechny své smysly. Mentální aktivita je je pro náš mozek naprosto nezbytná. Díky ní udržíme tento orgán po dlouhé roky vitální. Bez práce to ale skutečně nepůjde. Nemusíte se však bát. Můžete zvolit cestu hrou. Třeba v podobě hádanek a kvízů. Ty jsou totiž pro náš mozek dokonalým cvičením, kterým se zabavíme a které zároveň slouží jako jedinečná prevence degenerativních chorob typu demence a Alzheimerovy choroby. Jejich praktikováním zlepšíme postřeh a zajistíme vitalitu svému mozku. Mozek potřebuje neustálé podněty k přemýšlení, aby pracoval a v jednom kuse hledal novou perspektivu uvažování. Musí však jít o podněty, které nás skutečně nutí přemýšlet a hledat správné řešení. Podněty, které nejsou snadné. Pokud si myslíte, že hádanky a kvízy jsou pouze zábavnou kratochvílí, pak vás vyvedeme z omylu. Tyto hry zlepšují kognitivní schopnosti a také zdraví našeho mozku. Díky nim zapojíme mozkové závity naplno a nikdy nezestárneme. Skryté tváře Začít ale musíme včas. Ne nadarmo se říká: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. To platí i v případě, že jde o naši hlavu. Neměli bychom čekat na stará kolena a pak honem honem zachraňovat nemožné. Pouze génius odhalí rozdíly: Zdroj: Youtube Pokud s mozkovými hrami začneme nyní, máme velkou šanci předcházet degenerativním onemocněním typu demence a Alzheimerovy choroby, které jsou se stárnutím a opotřebením mozku spjaté. Mozkové hry se zaměřují na zlepšení paměti, zapojení logického uvažování a úspěšné splnění stanovených úkolů. Jsou vhodné pro děti, dospělé i seniory. Tyto hry zlepšují paměť a nutí mozek zapojit naplno všechny mozkové závity. O co v nich jde? O udržení pozornosti, dlouhodobé zapamatování si sdělených informací a nalezení optimálního řešení. close Magazín Test postřehu a IQ: Najdi logickou chybu na obrázku bot na rohožce! Superchytří to zvládnou do 5 vteřin video Na vyřešení našeho kvízu máte omezený čas. Musíte jej zvládnout do 20 vteřin. Jen tak si ověříte, že váš postřeh pracuje, jak má a vašemu myšlení nic nechybí. V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. close Magazín Blesková IQ výzva: Najdi 3 rozdíly mezi obrázky ninjů. Do 6 vteřin to stihnou jen superinteligenti video Pokud jste skryté tváře objevili, pak vám patří veliká gratulace. Pokud stále tápete a nevíte, kde skryté tváře na 100 let starém kvízu jsou, nezoufejte. Podívejte se na obrázek níže. Tam je všechny uvidíte. close info Pinterest zoom_in Vidíte je? www.jagranjosh.com, www.express.co.uk, timesofindia.indiatimes.com

