Stodolovi, vrazi důchodců: Po patnácti letech ve vězení si píší milostné dopisy

V dubnu to bylo 15 let, co byli manželé Jaroslav a Dana Stodolovi odsouzeni k trestu doživotí za sérii vražd spáchaných na starších lidech. Obětí, které v letech 2001 a 2002 oloupili a chladnokrevně zavraždili, bylo celkem osm. Přitom nechybělo málo, a pachatelé nikdy nebyli odhaleni.