Britští vědci konečně odhalili, odkud pocházejí monumentální kameny jedné z nejznámějších prehistorických památek světa. Záhada, která trápila archeology celá staletí, má své rozuzlení. Ukázalo se, že naši předkové byli mnohem schopnější, než jsme si mysleli.

Pomocí nejmodernějších technologií a díky vzorku kamene z 50. let minulého století se podařilo vystopovat původ obřích kamenných bloků ve Stonehenge. Cesta pravěkých stavitelů je tak konečně zmapována a odhaluje fascinující příběh o monumentálním stavitelském projektu.

Detektivní práce

Příběh tohoto převratného objevu začíná docela nenápadně – malým vzorkem kamene z doby, kdy se Stonehenge v 50. letech opravoval. Tento nenápadný kousek historie pak absolvoval cestu přes Atlantik, kde strávil několik desetiletí v muzeu na Floridě, než se vrátil zpět do Anglie k důkladné analýze nejmodernějšími metodami. Málokdo tehdy tušil, že právě tento fragment bude klíčem k rozluštění jedné z největších záhad prehistorického Albionu.

„Je skutečně vzrušující využít vědu 21. století k pochopení neolitické minulosti a konečně odpovědět na otázku, o které archeologové debatovali celá staletí,“ říká nadšeně profesor David Nash, geomorfolog, který celý výzkum vedl.

Gigantická stavba

Pro představu – největší kameny ve Stonehenge váží až 30 tun, což odpovídá váze dvou plně naložených autobusů. Prehistoričtí stavitelé je dokázali nejen přemístit na vzdálenost mnoha desítek kilometrů, ale také je vztyčit a precizně usadit. „Když si uvědomíte, že to dokázali bez jakýchkoliv moderních technologií, je to skutečně ohromující,“ vysvětluje profesor Nash.

Tým vědců pod jeho vedením zkoumal sarsen (typ pískovce) od Norfolku až po Devon. Nakonec se jim podařilo vystopovat původ kamenů do oblasti West Woods. „Možnost přesně určit oblast, kterou stavitelé Stonehenge využívali kolem roku 2500 př. n. l. k získání materiálu, je opravdu úžasná. Nyní můžeme začít chápat trasu, kterou možná cestovali, a přidat další dílek do této fascinující skládačky,“ vysvětluje Susan Greaney, vedoucí historička z organizace English Heritage.

Dva typy kamenů

Zajímavé je, že Stonehenge obsahuje dva typy kamenů. Zatímco obrovské sarsenové kameny pocházejí z relativně blízkého okolí (West Woods je vzdálený asi 25 kilometrů), menší kameny byly dopraveny z mnohem větší dálky – až z Preselihillských vrchů ve Walesu, vzdálených téměř 200 kilometrů! „To jen dokazuje, jak důležitá tato stavba pro tehdejší společnost byla. Nevybírali kameny náhodně – každý kámen měl svůj význam a byli ochotni je transportovat na obrovské vzdálenosti,“ dodává Greaney. Dnes už víme, že stavba sloužila jako prehistorický kalendář a ve své době měla obrovský význam.

Věděli, co dělají

Podle Susan Greaney není překvapivé, že si tehdejší stavitelé vybrali právě lokalitu West Woods. „Když se na to podíváte logicky, samozřejmě by hledali ty největší dostupné kameny v dosažitelné vzdálenosti,“ vysvětluje. „Ale to, jak dokázali zorganizovat jejich transport a vztyčení, to je něco, co nás nepřestává udivovat. Každý nový objev o Stonehenge nám připomíná, že naši předkové nebyli primitivní, jak si někdy myslíme. Byli to skvělí inženýři a organizátoři s hlubokými znalostmi o svém okolí.“

Podle ní museli mít naši předkové výborné znalosti o vlastnostech různých typů kamene, o terénu, po kterém je transportovali, a o technikách stavby.

Zdroje: www.borsonline.hu, www.themirror.com