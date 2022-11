Vědci ohlásili objev století: Nález nového lidského druhu přepisuje historii

Elena Velímská

Nové a nové archeologické nálezy ukazují, že stopy homininů vedou do mnohem hlubší minulosti, než se vždy do dané doby předpokládalo. Otisky na španělské pláži Matalascañas nyní vědce zavedly až do středního pleistocénu k dosud neznámé předneandertálské linii.

Byl objev století

Když bylo v polovině roku 2020 na Matalascañas poblíž útesu El Asperillo nalezeno 87 otisků homininů předpokládalo se, že jsou staré 106 000 let. Vědecký svět jásal. Nález byl považován za jeden z nejvýznamnějších objevů roku. Již tehdy ale někteří odborníci naznačovali, že by stopy mohly být i starší. A nové výzkumy nyní ukázaly, že jih Španělska obýval člověk dokonce mnohem dřív. Už o 200 000 let! Výzkum vedl profesor paleontologie E. Mayoral z Univerzity v Huelvě. V říjnu roku 2022 jeho mezinárodní vědecký tým výsledky své práce zveřejnil v časopise Scientific Reports.

Nové metody výzkumu

Kvůli upřesnění datování matalascañaských otisků vědci odebrali vzorky ze čtyřech různých sedimentů u El Asperillo k provedení analýz. Podílel se na nich i výzkumník a technik J. Rivera z univerzity v Seville, který vysvětlil, že v laboratořích Centra pro výzkum, technologie a inovace na Sevillské univerzitě byla použita opticky stimulovaná luminiscenční technika. Je to metoda používaná ke zjišťování stáří sedimentů plně vystavených slunečnímu záření. Díky tomu bylo stáří fosilních otisků upřesněno na 295 800 let s možnou odchylkou 17 800 let. Jde tedy skutečně o neuvěřitelný a v Evropě ojedinělý objev.

Kdo vědcům zanechal svůj fosilní záznam?

Na základě prvních výzkumů se předpokládalo, že otisky po sobě zanechali neandertálci, což je nyní zpochybněno. Ještě nikdy nebyly nalezeny žádné fosilie, které by ukazovaly, že by v tomto období v Evropě žili. V úvahu lze brát jedince z neandertálské linie Homo heidelbergensis nebo Homo neanderthalensis. Vyloučeni však nejsou ani předneandrtálští homininé, což se jeví jako nanejvýš pravděpodobné. I to je jeden z důvodů, proč jsou otisky z Matalascañas tak cenné. Navíc otisky přispěly do sbírky fosilních záznamů a ke sporým nálezům lidských stop v Evropě.

Útesy El Asperillo je dvanáctihektarová lokalita fosilních dun na pobřeží mezi plážemi Matalascañas a Mazagón v přírodním parku Doñana provincii Huelva ve Španělsku. Nyní je s celkem 300 nalezenými fosilními stopami homininů jednou z nejvýznamnějších světových nalezišť lidských otisků na světě.

