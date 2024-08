O tom, že „jsme to, co jíme” v dnešní době nikdo nepochybuje. Vědci zároveň již několikrát potvrdili, že jídelníček ovlivňuje také vývoj a zdraví plodu. Nejnovější studie na toto téma opět rozšiřuje obzory. Strava prý formuje také tvář dítěte.

Poodhalit roušku tajemství, která obestírá vznik života a nového jedince, se odborníci snaží již desítky let. Přestože se jedná o komplikovaný proces, výzkumníci se shodují na tom, že klíčovou roli hraje to, co matka během těhotenství konzumuje.

Potrava je v tu chvíli doslova palivem. „V tomto období ovlivňuje nejen průběh těhotenství a možné komplikace, ale také dlouhodobé zdraví dítěte v dospělosti, včetně jeho náchylnosti k obezitě, hypertenzi, cukrovce a podobným zdravotním problémům,” upozorňuje v rozhovoru pro Novinky.cz dietoložka PhDr. Karolína Hlavatá, Ph. D.

Správná strava totiž programuje nejen metabolismus plodu, ale také mozkové funkce a jeho imunitu.

Zdravotnice navíc upozorňuje, že pro těhotné jsou velmi důležité bílkoviny, které jsou základním stavebním kamenem pro tvorbu tkání a fungování hormonů.

A jak ukázala nedávná studie mezinárodního týmu vědců, jehož součástí byli také odborníci z Vysokého učení technického v Brně, proteiny ovlivňují nejen zdraví dítěte, ale také jeho vzhled.

Protein krásy

Výzkumníci sledovali březí myši a rybičky zvané dánio pruhované, jež rozdělili na dvě skupiny. Jedné z nich podávali stravu s nízkým obsahem bílkovin a druhé s vysokým obsahem proteinů.

Následně sledovali aktivitu genů, známé jako „mTORC1“, jež hrají klíčovou roli v regulaci růstu a metabolismu buněk v těle. Působí jako senzor, který detekuje přítomnost živin. Na základě těchto signálů řídí syntézu proteinů, růst a dělení buněk.

close info archiv zoom_in Dieta s vysokým obsahem bílkovin vede ke zvětšení obličejových rysů.

„Zjistili jsme, že úprava množství bílkovin ve stravě matky ovlivňuje aktivitu mTORC1, což způsobuje jemné, ale výrazné změny ve tvaru kraniofaciální oblasti embryí,” uvedli výzkumníci ve své studii, publikované v prestižním časopise Nature.

Jejich výzkum tak prokázal, že dieta s vysokým obsahem bílkovin vedla ke zvětšení obličejových rysů, výraznějším čelistem a silnější nosní chrupavce. Naopak potomci myší a rybiček, jež konzumovali méně proteinů, měli tváře štíhlé a špičatější.

Pestrá strava

Vědci naznačují, že regulace mTORC1 může „doladit” vzhled obličeje dítěte úpravou délky nosu a šířky nosních dírek, tvaru tváří a vyčnívající čelisti. To však zavání genetickým inženýrstvím.

Stále tak platí, že těhotné ženy by měly dodržovat pestrou stravu s dostatkem omega 3 nenasycených mastných kyselin, vápníku, železa, vitamínu D a hořčíku.

Vyhnout by se měly nikotinu a alkoholu. Kofein je podle lékařů bezpečný do množství 300 mg za den.

Zdroje: www.novinky.cz, www.en.wikipedia.org, www.nypost.com, www.dailymail.co.uk, www.nature.com