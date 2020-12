Hygiena středověkých žen byla špatná. Místo vody používaly francouzskou metodu

Foto: Wikimedia Commons By Vidgestr,CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87546536

Mohlo by se zdát, že deodorant nepatří k výrobkům, které zná svět dlouho. Opak je ale pravdou. Tělesný zápach je sice lidskou přirozeností, nic příjemného to ale není. A pokud se spojí pach těla se všudypřítomným zápachem z exkrementů, dobytka a jiných odpadků, které se povalovaly na středověkých ulicích, je pochopitelné, že něčím voňavějším to především ženy chtěly přebít.

Existuje hypotéza, že lidský pach se vyvinul v rámci evoluce jako naše ochrana před predátory. Zjednodušeně řečeno – dravec si zapáchajícího člověka nespojí s chutným obědem a půjde se kouknout po něčem jiném. Každý z nás však byl v ZOO v různých pavilonech a stájích, které rozhodně po konvalinkách nevoní, což tuto hypotézu trochu vyvrací (Zdroj: en.wikipedia.org).

Je však možné, že predátor by se středověkému městu vyhnul raději obloukem. S trochou nadsázky jde toto období zjednodušeně označit za "zapáchající". Úroveň hygieny s odezněním antiky prudce klesla a svět se rozdělil na dva tábory. Ten voňavý muslimský a „smradlavý“ křesťanský. Právě církev může za to, že se obecně lidé moc často neumývali. Koupel se považovala za nečistou, voda byla zdrojem různých nákaz a nahota i v domácích podmínkách byla zakázána. Samozřejmě existovaly výjimky, obecně však historici mluví, že periodicita tělesné očisty byla přibližně dvakrát do roka.

Zdroj: Wikimedia Commons, By Albrecht Dürer, photo by James Tourtellotte - File:Albrecht_Durer,_"Woman

Takzvanou "francouzskou hygienu", kdy tělesný zápach překrýváte parfémy, dodržovali zámožní měšťané a šlechta, která si voňavou vodičku mohla dovolit (Zdroj: www.vagabondjourney.com/french-hygiene-and…). Chudí se museli spoléhat na selský rozum a bylinky. O boji s pocením píše také lékařská kniha z 12. století, nazvaná Trotula ze Salerma. Kniha obsahuje část určenou ženské medicíně, a právě zde je recept na antiperspirant jménem Trota.

Jeho výroba je jednoduchá. Zahřejete bílé víno, přidáte rozdrcené listy borůvčí a povaříte. Směs přecedíte přes čisté plátno a necháte vychladnout. Vinné kyselinky redukují množení mikrobů, které se živí lidským potem a produkují odpad. Právě ten je hlavním důvodem nepříjemného zápachu. Listy borůvčí působí jako adstringent (látka nebo přípravek, který spojuje nebo stahuje tělesné tkáně a je účinný při zastavení toku krve nebo jiných sekretů), zužující cévy a snižující vyměšování. Po vychladnutí pak stačí opocená místa pravidelně otírat hadříkem a nepříjemný zápach tak snížit na minimum.