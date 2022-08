Šílená směšná móda středověkých špičatých bot: Ubližovaly především mužům

Natálie Borůvková

Špičaté boty "poulaines"

Foto: Mauro Rodrigues / Shutterstock

Ve středověku 15. století se v Evropě objevilo velké množství nových stylů oblečení a obuvi. Vyrobeny byly z nejrůznějších látek a barev. Mezi tyto módní trendy patřily také "poulaines". Šílená směšná móda středověkých špičatých bot. Jak se ukázalo, ubližovaly především mužům.

Z archeologických a historických nálezů vyplývá, že tento nový módní prvek byl v anglické středověké společnosti široce rozšířen. Zejména v polovině 15. století byly téměř všechny typy obuvi alespoň mírně špičaté. Dokonce ani děti netvořili výjimku.

Šílená směšná móda středověkých špičatých bot

Špičatost bot se nakonec stala tak extrémní, že v roce 1463 král Eduard IV. vydal zákon, který omezoval délku špičky. Ta mohla být maximálně 5 cm.

Přijetí tohoto nejnovějšího typu obuvi nebylo bez rizika. Výzkum středověkých lidských kosterních pozůstatků z anglické Cambridge ukázal, že hallux valgus neboli vbočený palec u nohy byl v té době překvapivě rozšířené onemocnění nohy.

Vbočený palec je drobná deformace palce u nohy. Vychyluje palec směrem ven z chodidla a na jeho bázi se vytváří kostěný výčnělek. Zdaleka nejčastější současnou příčinou vbočeného palce jsou stahující boty a obuv. Dnes jsou za příčinu vbočeného palce často považovány vysoké podpatky.

Dle klinických studií se ukázalo, že tento defekt nohy skutečně úzce souvisí s nošením těsné a špatně padnoucí obuvi. Lidé ve středověké Anglii tak zjevně platili za tuto módní obuv vysokou cenu. Trpěli nejen vbočenými palci, ale také zlomenými kostmi.

Ubližovaly především mužům

Zhruba 27 % osob pohřbených v době největší módy špičatých bot trpělo dlouhotrvajícím hallux valgus. Zdá se, že rostoucí špičatost obuvi rozpoutala ve středověké společnosti epidemii vbočených palců. A to zejména u mužské populace.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ani zlomeniny však nebyly výjimkou. To se vysvětluje tím, že palec na noze hraje důležitou roli při udržování stability horní části těla. Pokud je palec vychýlen do strany, což je charakteristické pro vbočené palce, může to negativně ovlivnit rovnováhu a stabilitu při chůzi. Tato zjištění jsou důkazem, že hallux valgus je rizikovým faktorem pádů. Zejména u starších lidí.

Dalším fascinujícím zjištěním bylo, že hallux valgus se netýkal všech bez rozdílu. Trpěly jím pouze některé vrstvy společnosti. Nejčastěji se vyskytoval u augustiniánských mnichů a bohatých obyvatel města.

Středověké záznamy ukazují, že církev v Římě nebyla nadšená z utrácení peněz. Proto byli mniši a řeholníci nabádáni, aby za módní boty, rukavice, klobouky a opasky své peníze neutráceli. Církev to dokonce opakovaně nařizovala. Nařízení znělo: oblékat se jednoduše. Další studie nohou augustiniánských mnichů v Cambridge je však jasným důkazem, že mniši tyto rozkazy nebrali příliš vážně a plně se podřídili tehdejšímu módnímu trendu.

Zdroje:

www.dailymail.co.uk

www.snopes.com

www.sciencedaily.com