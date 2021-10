Ve středověku byli lidé mnohem šťastnější, než jsou dnes, tvrdí historik

Lze štěstí změřit?

Byli lidé ve středověku šťastnější? A dá se to vůbec definovat? Lidé měli jednodušší život v tom, že bylo jasně dané, co dělají a co ne. Podmínky pro život byly sice těžší z pohledu větší diferenciace chudých a bohatých, ale lidé méně přemýšleli nad tím, co by mohli mít. Pak tedy ano, byli šťastnější.