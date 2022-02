Bylo znásilnění ve středověku běžné? Nenechte se mýlit moderními seriály

Hra o trůny podala rovněž zkreslený obrázek o znásilňování.

Foto: Profimedia

O středověku mnozí smýšlíme velmi zkresleně a tyto naše představy jen podporují filmy, které nám dávají jasnou představu o tom, jak krutý život v té době byl. Součástí temného obrazu středověku je představa, že byl plný sexuálního zneužívání. A to i přesto, že neexistuje žádný důkaz, že by znásilňování bylo ve středověku běžnější než v letech 1500 a 1600.

První, kdo přinesl představu středověku jako místa, kde nebyla žádná žena v bezpečí, byli zřejmě Italové: Během roku 1400 a rozkvětu renesance v Itálii si vytvořili představu, že středověk byl zkrátka temným obdobím dějin. Právě oni pak začali používat název středověk, jak nazývali dlouhé období mezi zlatým starověkem, který skončil pádem Říma kolem roku 500, a vlastní renesancí neboli znovuzrozením.

Za znásilnění ve středověku hrozily ty nejtěžší tresty.Zdroj: Profimedia

Středověk ženy chránil

Představu moderního člověka o středověku vytvářejí i velmi populární seriály jako Hra o trůny nebo Vikingové, které jsou samozřejmě fantasy. A právě tyto znásilňováním žen a jejich ponižováním nešetří. Na dlouhý, ale zajímavý dokument o znásilnění ve Hře o trůny se podívejte zde:

"Kultura Vikingů a středověku byla kulturou cti. Ženy byly nedílnou součástí této kultury. Znásilnění ženy by bylo útokem nejen proti ní samotné, ale také proti jejímu okolí," říká Hans Jacob Orning, odborník na středověk z univerzity v Oslu. A jeho slova podporuje i další odborník, historik Fredrik Charpentier Ljungqvist ze Stockholmské univerzity, který publikoval dvě studie o znásilnění ve středověku.

Oba vědci dokazují, že v rozsáhlé literatuře, kterou máme ze středověku k dispozici, by badatelé našli mnohem více důkazů o znásilnění, kdyby bylo v té době běžné. Navíc tehdejší právo násilníky kutě trestalo nejpřísnějšími možnými tresty a násilníci byli hledanými zločinci.

"Pokud jste znásilnili ženu, mohl vás kdokoli zabít, aniž by sám riskoval trest," říká Orning.

Znásilnění nebylo tak běžné ve středověku, jako v době renesance.Zdroj: Profimedia

Znásilňování na obrazovce

Pokud se tedy podrobněji podíváme na oba populární seriály, tvůrce jejich předlohy George R. R. Martin byl kritizován za všechna znásilnění, která ve svých knihách používá jako literární prostředky, i za to, že sexuální násilí používá téměř výhradně k rozvoji svých mužských postav. Ženy jsou pak pouhými oběťmi.

Mezi lety 2011 a 2015, kdy bylo uvedeno všech pět sérií, byla většina hlavních ženských postav, včetně Sansy, Cersei Lannisterové, Daenerys Targaryenové, Meery Reedové, Gilly a dalších 24 žen, buď znásilněna, nebo se o to alespoň někdo pokusil. George R. R. Martin, řekl, že se inspiroval dobou, která podle něj byla ve středověku velmi brutální. V seriálu jsme svědky celkem více než 50 znásilnění a pokusů o něj, v Martinově knize jich je dokonce přes 200.

A nejinak je tou i v seriálu Vikingové, který byl uveden jako komedie. Ale s humorem je zde právě rozebírána myšlenka, že sexuální zneužívání muselo být ve středověkých norských vikinských komunitách velmi časté.

Názory vědeckého světa

Se ztvárněním doby v seriálech nesouhlasí vědci se skandinávských univerzit, kteří tvrdí, že znásilnění bylo ve středověku tak mimořádně závažným zločinem, že existuje jen málo důkazů o tom, že bylo běžné.

"Katolická církev měla po většinu středověku v severských zemích silnou moc. Církev považovala veškeré mimomanželské aktivity za něco trestného," říká Ljungqvist, který pátral po zprávách o sexuálních útocích v islandské ságové literatuře. A i zde se sexuální útoky vyskytují jen zřídka a když už k nim dojde, je to v souvislosti se sváry a válkami. Sexuální útoky byly páchány na nepřátelských ženách jako součást války, aby zneuctily jiné muže.

Orning navíc doplňuje, že písemné prameny o sexuálních útocích ve středověku obvykle hovoří o pokusech mužů znásilnit jiné muže: "Během vikinských nájezdů se znásilnění pravděpodobně používalo i k znásilnění žen. Ale vzhledem ke kultuře cti, která byla v době Vikingů a také později ve středověku rozšířená, by bylo v Norsku neuvěřitelně nerozumné znásilnit ženu doma."

Znásilňování nebylo ve středověku tak běžné, jak si myslíme.Zdroj: Profimedia

Rozdílná hierarchie společnosti

Pohled na to, co je znásilnění, se však ve feudální společnosti lišil. Protože otrok patřil pánovi, z právního hlediska to znamenalo, že pán měl právo nakládat s otrokem tak, jak sám uznal za vhodné, včetně pohlavního zneužívání. Hans Jacob Orning však připomíná, že otroctví nebylo v severské oblasti po době vikinské příliš rozšířené a zmizelo již v raném středověku.

V téže době se však v některých částech Evropy vyvinula feudální společnost založená na velkých rozdílech mezi lidmi, odkud jsou známy brutální tradice, například že feudální pán měl právo vyspat se s ženou, kterou si jeho poddaný vezme první noc. Historici však nemají žádné důkazy o tom, že by to bylo v severských zemích rozšířené.

