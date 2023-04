Často se má za to, že středověcí Evropané nedbali o čistotu. Povídalo se o nich, že smrdí. Ale to spíš kvůli otřesné hygieně ve městech. Koupání bylo ve středověku běžné a lázně byly rozšířené. Nebyla to ale jen očista, relaxace či blahodárné účinky koupele, proč se těšily tak nesmírné oblibě.

Kdo nás naučil se koupat?

Veřejné lázně se ve středověku zakládaly, jak se dá předpokládat proto, aby si tam lidé mohli odpočinout a dostatečně si užít teplé vody. Původně byly záležitostí aristokratů, postupně je navštěvovaly i chudší vrstvy.

V jižních oblastech a střední Evropě byly v oblibě lázně římského stylu, na severu vzkvétaly potní lázně s horkými kameny, nejspíš převzaté od Vikingů, Britové se údajně „naučili koupat“ od muslimů a Maurů. Muži, ženy i děti se koupali nazí. Úplně na počátku v rámci zdání veřejné slušnosti byly koupele oddělené. Pokud byl muž přistižený se ženou, byli potrestáni pokutou.

Časy se mění…

Lázně, ať byly jakékoli, se postupně ve vrcholném středověku staly místem společenských setkávání. Zajít si do lázní bylo stejně běžné, jako dnes do restaurace, kina, za kulturou. Lidé se tam chodili pobavit, popovídat si, zahrát si karty a společenské hry. A časem se tam začaly pořádat i hody. Je nasnadě, že hodování, popíjení vína, a hlavně všudypřítomná nahota velmi brzy zastínila prvotní účel lázní – koupání. A začaly „mravní“ problémy.

Veřejné lázně už nebyly jen místem relaxace, staly se centrem sexuálního života. Sexuální svobodu si tam užívali nejen lidé lehčích mravů, za sexem tam chodily i počestné ženy. Sexuálně si tam užívali staří i mladí muži. I když pravda, koupel stále hrála důležitou roli. Rytiny z 15. století zobrazují nahé páry ve vaně s pečínkou a pohárem v ruce.

Církev s tím pramálo nadělala a úřady přivíraly oči. Od promiskuity byl už jen krůček k prostituci. Zároveň se vzrůstající popularitou se návštěvníkům dostávalo stále více sexuálních služeb od masérů až po prostitutky. Některé lázeňské domy se staly pouhou zástěrkou pro nevěstince, z jiných se staly veřejné vykřičené domy. A to doslova, protože se z nich údajně ozývaly různé výkřiky a bujaré veselí.

Kdy vany přetekly

Už koncem 15. století začal zájem o veřejné lázně opadat a v 16. století došlo k naprostému úpadku. Lázně i některé vyhlášené domy byly zrušené. Někteří badatelé se domnívají, že k tomu přispěla církev a její vzrůstající kritika i spolupráce s místními úřady v boji proti zločinu a nemravnosti. Možná také puritánští věřící, kteří se snažili vnutit společnosti morální hodnoty. Největší ránu lázním zasadily morové epidemie, a hlavně nová pohlavní nemoc – syfilis.

