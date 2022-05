Kdo byly středověké nevěsty s protáhlými lebkami. Jejich DNA je pro vědce záhada

Prehistorická dlouhá lebka dává prostor i pro mimozemské civilizace.

Foto: GAS-photo / Shutterstock.com

Dlouhé lebky mají dlouhou historii. Například v některých kulturách jsou vnímány jako ideál krásy a mohou být znakem postavení nebo urozenosti. Ve skutečnosti se ale také mohlo jednat o umělou deformaci lebky. Špičaté lebky, nazývané vědecky ACD, byly uměle vytvářeny ještě v dětství, kdy bylo lebku možné tvarovat. Vlastně je to jakási obdoba indonéských národů s dlouhými krky anebo gejš s deformovanýma nohama. Ale ani to nebyl ten případ. Zkrátka nevěsty s dlouhou lebkou, jejichž ostatky byly nalezeny v Bavorsku, byly pro vědce mnoho let záhadou.