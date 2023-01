Každá doba si nese to své. Ať už o ní smýšlíme jakkoliv, je sama o sobě zkrátka jedinečná. Příkladem jsou i legrační rady středověkého kněze ohledně lásky. Ty vás jednoznačně pobaví!

Možná tomu nebudete věřit, ale intimním věcem se ve středověku vtipně říkalo "útěcha". A ani s tou to nebylo jen tak!

Legrační rady středověkého kněze ohledně lásky vás pobaví

Doba středověku byla ojedinělá. Ať už vezmeme v potaz hygienu, nebo třeba milostné pletky. 12. století bylo v tomto směru skutečně výjimečné.

Navíc, láska jako taková pak byla oblíbeným způsobem, jak trávit volný čas a zabavit se. Ale pozor. I láska si totiž nesla svá pravidla. Jakmile jste je neznali, měli jste zkrátka smolný den.

V tomto směru byl velkým inovátorem jeden středověký kněz. A nebojte, jeho rady ohledně lásky vás jednoznačně pobaví! Andreas Capellanus, autor Umění dvorské lásky a středověký kněz, pokud jde o lásku, tak se rád a poměrně často inspiroval u Ovidia.

Díky nabitým znalostem pak jako správný "mistr" přesně věděl, jak by to v lásce a celkově i během milostných hrátek, vlastně mělo vypadat. Jeho rady jsou však do jisté míry skandální až směšné. A taky poměrně chytlavé. Capellanus totiž přesně věděl, jak poznat, že vás váš dvorní milenec má jen na sex, ale city k vám žádné rozhodně nechová.

Sám k tomu řekl: „Pokud vidíte, že vaše milovaná osoba nevyužívá nejrůznějších příležitostí, aby vám vyšla vstříc, nebo vám klade do cesty falešné překážky, nemůžete doufat, že se budete dlouho těšit z její lásky. Pokud si nechává ujít vaši hostinu, protože si musí umýt vlasy, je pravděpodobné, že o vás prostě nestojí." Capellanus však tímhle nekončil.

Pozor! Intimním věcem říká „ÚTĚCHA“

Capellanus byl skutečně vztahů znalý. Nebo se tak alespoň uměl tvářit. Rady nerozdával jen v oblasti citů, ale také ohledně darů nebo v intimním životě. Capellanus tvrdil, že dary mezi milenci mají pevná pravidla. Dary dle něj přijímat můžete, ale nikdy by to neměly být peníze. Tedy pokud zrovna nebudete "švorc".

Tento kněz viděl dárky jako skvělý způsob, jak nakonec zjistit, jestli na vás dotyčnému skutečně záleží. Přikláněl se totiž k teorii, že lidé často za drahými dary schovávají přetvářku, že jsou zamilovaní a skutečnost je zhola jinde.

Andreas se nezdráhal mluvit ani o sexu. Ačkoliv ho zaobalil do slova "útěcha". Přesně tak totiž nazval všechny intimnosti, které se milenců mohou týkat. Rád pak varoval, aby si všichni pánové, na útěchu s dámou, dávali velký pozor: „Pokud zjistíš, že ti bez jakéhokoli důvodu stále méně ochotně poskytuje obvyklé útěchy, můžeš vidět, že její víra ochabuje. Pokud zjistíš, že je méně ochotná než obvykle poskytovat nebo vyhledávat útěchy, můžeš vědět, že vaše láska už dlouho nevydrží."

Capellanus byl toho názoru, že útěcha je tím, co dělá vztah vztahem. Kde není útěcha, není ani vztah.

