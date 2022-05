Podívejte se na úchvatné záběry starověkých civilizací, které pohltilo moře

Zatopené město Epidauros, Řecko

Foto: Max Topchii / Shutterstock.com

Podmořský svět je fascinující sám osobě, o čemž bychom my, kdo jej máme možnost zkoumat, mohli povídat celé hodiny! Pod mořem se – kromě neskutečné fauny a barevných korálů nachází ale i mnohé další poklady – sochy, vraky, uměle vytvořené expozice… anebo potopená města. Podívejme se dnes na šest potopených měst ve Středozemním moři, aniž bychom zmínili Atlantidu.

Pod mořskou hladinou se v průběhu let potopila celá řada starověkých měst, z nichž většina byla mnohem později archeology objevena. A tam, kde zrovna žádné není, si jej lidé dokáží vytvořit. V Indonésii najdeme potopené Buddhy a chrámy, v Egyptě celé muzeum vybraných exponátů, ale Evropa se pyšní mnoha skutečnými městy, která jsou opravdovými skvosty.

Tato potopená města jsou tajemná, neskutečně nádherná a podmořský život, který se v nich po staletích znovu usadil, jim dává zcela novou tvář i rozměr.

Zároveň si při potápění zde můžeme představovat, jak tato místa vypadala na souši, když v nichž žili lidé a probíhal normální život.

Bájná Atlantida - mýtus anebo historie?Zdroj: Atelier Sommerland / Shutterstock.com

Řecko – základy města Olous

Na Krétě, nedaleko malého města Elounda, leží starověké řecké město Olous, jež bylo zřejmě osídleno již v 8. století př. n. l. Město dosáhlo rozkvětu zejména v helénském období, ale ve 2. století n. l. bylo město zatopeno, zřejmě kvůli zemětřesení, které jej strukturálně narušilo. Nyní jsou zde patrné základy dřívějších staveb.

Na dokument se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Řecko – téměř kompletní Pavlopetri

V jižním Řecku najdeme zatopené a velmi zachovalé město Pavlopetri, které zde archeologové odkryli a zařadili jej původně do mykénského období, než se ukázalo, že je staré 5000 let a patří do období minojského. Také toto město před 3000 padlo za oběť zemětřesení, ale ruiny jsou stále velmi dobře zachovalé a půdorys města je téměř kompletní – najdeme zde ulice, obrysy jednotlivých budov i hrobky.

Pinterest

Egypt - Thonis-Herakleion poblíž Alexandrie

Pokud jste z Egypta zvyklí na perfektní viditelnost v Rudém moři, v okolí Alexandrie, kde leží i Thonis-Herakleion je tomu naprosto jinak. V prvním století po Kristu Seneca město odsoudil pro jeho bohatství, korupci a úpadek. Město dnes leží asi sedm metrů pod hladinou, tam, kde se delta Nilu setkává se Středozemním mořem. Před 1200 lety se tento významný přístav potopil. Bylo zde učiněno mnoho významných nálezů, protože město leží pohřbené pod pískem, což je neobvyklé. Byl zde objeven mohutný chrám Amona-Gereba a sochy vysoké až pět metrů, vápencové zvířecí sarkofágy a kamenné modly, lodě, mince, šperky a hieroglyfické tabulky. Město bylo bohužel postaveno na měkkých, nestabilních bahnitých ostrovech a protkáno kanály, takže když stoupla voda, město se potopilo a znovu objeveno bylo velmi nedávno.

O nálezu tohoto města pojednává toto video:

Zdroj: Youtube

Izrael – skrývá nejstarší potopené město

Osada Atlit Jam byla založena přibližně před 8900 až 8300 lety, a od 60. let 20. století, kdy zde vykopávky začaly lidské kostry, kamenné nástroje, několik domů, studna i velmi zvláštní kamenný kruh. Lokalita byla potopena na konci poslední doby ledové pod 10 m vody po eustatickém zvýšení hladiny oceánu.

Turecko – částečně potopené Dolchiste

Starověké lykijské sídliště se nachází na severní straně ostrova Kekova. A je zatopené jen částečně. Nad hladinu moře ční nádherné byzantské ruiny, zatímco další části města jsou pod vodou. Během byzantské éry bylo Dolchiste zcela opuštěno kvůli hrozbě arabských nájezdníků, ale nakonec neodolalo zemětřesení ve 2. století našeho letopočtu, kdy se potopilo do Středozemního moře.

Itálie – potopené město sahá od 100 metrů pod vodou až na hladinu

Starořímské město Baiae leží v Itálii, na severozápadním pobřeží Neapolského zálivu. Také toto místo je částečně zatopené, ale velkou raritou je, že nejhlubší jeho části jsou v neskutečné hloubce 100 metrů, zatímco jiné ční nad hladinu moře. Mnoho ruin je zachovalých dodnes, a to i navzdory sopečné činnosti, která byla zkázou města. Jednalo se ve své době o velmi oblíbené římské letovisky s mnoha nádhernými vilami, včetně vily Caesarovy a Neronovy, pak ale bylo město velmi poškozeno muslimskými nájezdníky a po epidemii malárie v roce 1500 bylo zcela opuštěno.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Řekněte, nelákala by vás tato potopená nádhera?

Zdroje:

www.hopechannel.com, www.historyhit.com, listverse.com