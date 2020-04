Karel Charva: Český masový vrah postřílel v německé škole žáky i učitele

Ke střeleckým masakrům ve školách nedochází jen ve Spojených státech, čas od času šokují i Německo. Jedním z prvních šílených střelců byl český emigrant Karel Charva, který v roce 1983 zaútočil na základní škole v Eppsteinu.

Eppstein je poklidné, malebné městečko poblíž Frankfurtu nad Mohanem, a dějištěm hororového případu se stalo jen nešťastnou náhodou. Osudného dne 3. června 1983 měla většina škol v okrese volno, a vrah proto objel několik obcí, než našel školu, kde se vyučovalo. Bylo jasné, že čin chladnokrevně plánoval a nešlo mu o útok na konkrétní instituci. Chtěl se pomstít školskému systému obecně.

Karel Charva emigroval do Západního Německa v roce 1968 a o tři roky později získal status politického uprchlíka. Usadil se ve Frankfurtu, kde si našel práci u soukromé ochranky a navštěvoval střelecký klub. Ke svému zklamání v Německu nikdy nedosáhl na post učitele, po kterém zřejmě od mládí toužil. Sousedé ho považovali za podivínského samotáře, jenž dlouho do noci ťuká na psacím stroji a učí se matematiku a chemii.

Dodnes se neví, zda to byla právě nenaplněná ambice, co ho přivedlo ke krvavému činu. Ozbrojen dvěma poloautomatickými pistolemi, Karel Charva dojel vypůjčeným autem do Eppsteinu a zamířil do místní školy.

K masakru si vybral učebnu, kde právě vyučoval žáky šesté třídy učitel Franz-Adolf Gehlaar. Charva na něj vystřelil, ale nezasáhl ho. Učitel se s vrahem snažil vyjednávat a žádal ho, ať zastřelí jeho, ale ušetří děti. Charva však začal pálit jako šílený a zabil jak učitele, tak tři žáky. Třináct dalších dětí bylo zraněno.

Další obětí psychopatického střelce byl učitel z vedlejší třídy, který přiběhl na pomoc. Charva na to zastřelil i policistu, jenž do školy přišel žákům povídat o bezpečnosti silničního provozu.

Když na místo dorazila policie, vrah se zavřel do nejbližší prázdné učebny. Podle svědků pořád křičel a střílel, až si nakonec vstrčil zbraň do úst a zastřelil i sebe. Kvůli tomu se už nikdo nemohl dozvědět, z jakého důvodu se svého děsivého činu dopustil.

Úvodní foto: Creative Commons By Spiegel.de