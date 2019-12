Dum-dum střely: Proč jsou tak děsivé a jak se mstili vojákům, u kterých je našli

V 19. století vznikla pod vedením Britů speciální expanzní střela “dum-dum“. Účelově vytvořená tak, aby po zasažení cíle zdeformovala svůj tvar a způsobila ohromnou tržnou ránu, se tato munice využívala během první i druhé světové války, přestože byla v mezinárodních konfliktech zakázána.

První tříštivá střela vznikla v 19. století v Indii ve státní muniční továrně ve městě Dum-Dum nedaleko Kalkaty. V zásadě jde o na první pohled obyčejnou kulku, ovšem se speciálně upravenou špičkou, která zapříčiní roztříštění.

Nejsmrtonosnější ze všech



Typů tříštivých střel je mnoho: střela s plochou špičkou, střela s dutou špičkou, střela s dutou měkkou špičkou, plášťová střela s expanzní dutinou, plášťová střela s dutinou ve špičce a seznam pokračuje dál a dál. Všechny střely mají speciální označení, kterým je lze mezi sebou identifikovat.

Lidé střeleni kulkou dum-dum většinou končí špatně. Její konstrukce je navržena tak, aby se po zasažení oběti "rozplácla", někdy vytvoří jakousi zvadlou květinu. Rána je dostatečně velká, aby z ní proudilo nekontrolovatelné množství krve, cepy střely se zabodnou do tkáně a pro obyčejného laika je téměř nemožné kulku vytáhnout, aniž by zraněnému nezpůsobil otřesné bolesti.



Kvůli svým likvidačním vlastnostem byla střela v roce 1889 Haagskou úmluvou označena jako nehumánní a zakázána. To se ovšem vztahovalo pouze na mezinárodní konflikty, jinak byla munice hojně používána při vyřizování osobních účtů nebo chytání padouchů.

Oblíbili si ji Němci i lovci zvěře

S příchodem Velké války šla úmluva a její deklarace o zákazu střel rozšiřujících či zplošťujících se v lidském těle stranou. Je dokázané, že během první světové války byly dum-dum střely nalezeny v zásobnících Německa, na což si veřejně stěžovala například Belgie.



Německo porušilo Haagskou úmluvu ještě jednou, a to během druhé světové války. V roce 1941 byli expanzními střelami zavražděni sovětští vězni v ukrajinském městě Zhytomyr.



Vlastnit na bitevním poli dum-dum střely rovnalo se sebevraždě; Pokud byl nepřítel chycen s touto speciálně upravenou municí, na místě ho zastřelili.



Dnes jsou tyto projektily používány hlavně při lovu divoké zvěře a jsou považovány za humánní - zvíře v důsledku obrovské rány zemře dřív, takže tolik netrpí.