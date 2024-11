Externí autor 5. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Kdo by to byl řekl – ikonickou roli Střihorukého Edwarda mohl ztvárnil úplně jiný herec než Johnny Depp. Tahle hollywoodská superstar byla velmi blízko k tomu, aby si hlavní roli v kultovním snímku Tima Burtona zahrála. Jenže herec nakonec od projektu odstoupil kvůli bizarním důvodům.

Dnes už si asi nikdo nedokáže představit, že by legendární postavu podivínského humanoida se střihacími čepelemi místo rukou hrál někdo jiný než Johnny Depp. Přesto k tomu nebylo daleko. Tom Cruise, který v té době už měl za sebou úspěchy s filmy jako Top Gun či Rain Man, byl jedním z horkých kandidátů na hlavní roli.

Všetečné otázky

„Cruise nebyl vůbec daleko od toho, aby Edwarda skutečně hrál – to je pravdivý příběh,“ potvrdil nedávno v připravovaném dokumentárním seriálu o Timu Burtonovi sám Johnny Depp, který nakonec roli získal a odstartoval tak svou legendární spolupráci s excentrickým režisérem.

Co tedy stálo za tím, že se Cruise role vzdal? Důvod je překvapivě prozaický a tak trochu úsměvný. Podle scenáristky Caroline Thomas měl během setkání s režisérem Timem Burtonem spoustu otázek, na které Burton nedokázal anebo nechtěl odpovědět.

„Ptal se na věci, které se u této postavy prostě ptát nelze!“ vzpomíná Thomas. „Součástí křehkosti příběhu bylo právě to, že jsme neodpovídali na otázky typu Jak chodí na záchod? Jak mohl žít tolik let bez jídla? A Tom Cruise rozhodně nebyl ochotný do filmu jít bez zodpovězení těchto otázek.“

Smutný konec nezvládl

Mezi klíčové problémy, které Cruise s filmem měl, patřil i melancholický konec snímku. V závěru filmu totiž Edward a jeho láska Kim nezůstanou spolu – Edward se musí skrýt poté, co v sebeobraně zabije Jima. Zbytek svých dní tráví vyřezáváním ledových soch, které připomínají čas strávený s jeho ztracenou láskou.

„Pro Toma to byl kámen úrazu. Nedokázal se smířit s tím, že příběh nemá šťastný konec,“ prozradil jeden ze zdrojů blízkých produkci. „Burton ale na svém vidění trval. Pro něj bylo důležité zachovat téma outsidera, kterého společnost nedokáže přijmout.“

Depp byl skvělý

Nebyl to však jen Cruise, kdo měl s pochopením scénáře problémy. I Gary Oldman, další z uvažovaných herců, přiznal, že když si scénář přečetl, nechápal ho. Nakonec se ukázalo, že role padla tomu správnému herci – Johnny Depp dokázal postavě vtisknout dětskou nevinnost a zranitelnost, která z Edwarda udělala nezapomenutelnou filmovou ikonu.

„Depp se neptal na technické detaily jako použití toalety,“ směje se dnes Tim Burton. „Pochopil podstatu postavy – její osamělost, jinakost a touhu po přijetí. A přesně o tom Střihoruký Edward je.“

Start úspěšné spolupráce

Film se nakonec stal obrovským hitem – vydělal čtyřnásobek svého rozpočtu a odstartoval legendární spolupráci mezi Burtonem a Deppem, která přinesla další nezapomenutelné snímky jako Mrtvá nevěsta či Karlík a továrna na čokoládu.

Pro Toma Cruise to určitě nebyla žádná tragédie – v době, kdy se ďábelský holič z Fleet Street dostal do kin, už natáčel Bouřlivé dny a brzy nato přišel s trhákem Pár správných chlapů. Jeho kariéra pokračovala strmě vzhůru i bez postavy podivína se střihacími čepelemi místo rukou.

Přesto zůstává zajímavou historickou kuriozitou, jak blízko byl k této ikonické roli – a jak prozaický důvod ho od ní odradil.

Zdroje: cool.iprima.cz, www.yahoo.com