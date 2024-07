close info Profimedia

Když se podíváte na slovenskou herečku Zdenu Studenkovou, rozhodně by vás nenapadlo, že téhle dámě bylo letos sedmdesát let. Jak to tato půvabná Slovenka dělá, že i leckterá čtyřicátnice by jí mohla mladistvý vzhled závidět? Faktorů je hned několik.

Zdena Studenková je přesně ta, kterou si dokážete představit jak v roli pečující maminky, tak v roli smyslné a svůdné ženy, ale dokáže ztvárnit i sexy dračici, stejně jako něžnou krásku. Stačí si jen vzpomenout na pár jejích rolí, jmenovitě například maminku Gábinu ze S tebou mě baví svět, svůdkyni z Anděla s ďáblem v těle nebo křehkou krásku z pohádky Panna a netvor. Mnohé by tedy ani při pohledu na tuto sexy divu nenapadlo, že by snad někdy v životě mohla mít trable s muži. Což o to, na nezájem si zajisté nikdy stěžovat nemohla, ale o štěstí v lásce se v jejím případě úplně mluvit nedá. Studenková byla dvakrát provdaná a ani jedno manželství neskončilo dobře. Přesněji řečeno obě dvě skončila rozvodem. Poprvé se vdala za svého spolužáka z vysoké školy, jejím druhým manželem byl pak režisér Stanislav Párnický. S Párnickým žila Studenková dlouhých čtrnáct let a také se jim narodila společná dcera Simona. Ani potomek ale vztah nezachránil, manželé se rozvedli, když dceři bylo třináct let. Ze zajíčka nebyla nadšená ani rodina Krásná herečka se totiž až po uši zamilovala do o sedmnáct let mladšího dirigenta. Branislavu Kostkovi, tehdy dvaadvacetiletému mladíkovi, nebyla devětatřicetiletá Studenková také vůbec lhostejná, netrvalo tedy dlouho a tihle dva začali tvořit pár. Tento nově vzniklý vztah samozřejmě budil rozruch, a to jak v médiích, tak u obou zúčastněných doma. Zdena Studenková dokonce jednou přiznala, že ani její vlastní rodina nebyla zpočátku nadšená z jejího „zajíčka“, nejvíce ji od toho odrazovala její matka. Herečka si ale do ničeho nenechala mluvit a dodnes s Kostkou tvoří pár. close Magazín Vláďa (48): Žena se zbláznila. Našla si mladšího milence a chce mi utéct Už tehdy všem dokázali, že jejich láska není pomíjivá ani žádné blouznění, a tak později jak rodina, tak veřejnost jejich vztah přijala. Ačkoliv média ještě drahnou chvíli označovali Kostku jako hereččina „milence“. To se ovšem herečce vůbec nelíbilo, protože podle jejího názoru si takovéto označení nezaslouží člověk, se kterým už roky sdílí svůj život a stará se společně o domácnost. Mladý partner, botox a soudnost Není pochyb, že i Kostka má svůj podíl na tom, že Studenková vypadá i ve svých sedmdesáti letech naprosto úchvatně. I když s herečce označení „mladý milenec“ nelíbilo, je zřejmé, že o sedmnáct let mladší partner po jejím boku jí dodává energii a vytváří úsměv na rtech. Pokud má tedy Studenková nějaké vrásky, budou to jen ty od smíchu. Ačkoliv láska hory přenáší a u Studenkové to vypadá, že i stáří, není její mladší partner po boku to jediné, proč herečka vypadá stále tak úžasně. Půvabná Slovenka dbá i na to, aby měla dostatek pohybu, nestydí se ani přiznat, že se nebrání estetickým zákrokům. Studenková pravidelně chodí na botox, do rtů si nechává vpichovat kyselinu hyaluronovou, podstoupila operaci víček a pleť si nechává omlazovat laserem nebo plazmou. Je snadné v tomto směru udělat přešlap, ale Studenková vždy byla dámou, a tak i na jejím vzhledu je poznat, že herečka ví, kdy s vylepšovacími procesy přestat. A vypadá díky tomu božsky. close Magazín Neuvěříte, jak teď vypadá Metráček. Je hubená a krásná. Světlíková porazila v konkurzu Libuši Šafránkovou gallery 5 Zdroje: super.cz, idnes.cz

