Muž zakoupil obraz, a ještě měl pocit, že za pokálené plátno zaplatil až až. Jaké bylo jeho překvapení, když se dílo Anthonyho van Dycka nalezené v kůlně ve státě New York nakonec v aukci prodalo za 3,1 milionu dolarů, tedy v přepočtu necelých 77 milionů korun.

Svět dějin umění je často plný překvapení. Začátkem letošního roku se objev ztraceného Van Dyckova obrazu dostal na titulní stránky novin po celém světě. Sběratel uměleckých děl Albert B. Roberts původně objevil tento hrubý náčrt v kůlně v Kinderhooku ve státě New York. Studie svatého Jeronýma byla nalezená pokrytá zvířecí výkaly. Po pečlivém restaurování se však obraz v aukci prodal za ohromující 3 miliony dolarů. Roberts nechal svůj nález v roce 2019 ověřit historičkou umění Susan Barnesovou, která v něm poznala "překvapivě dobře zachovalé" van Dyckovo dílo. „Van Dyck namaloval svou skicu podle živého modelu a pečlivě vykreslil jeho svraštělé sluncem ošlehané čelo a časem sešlé tělo. Jeho cílem bylo zprostředkovat pocit světce jako skutečné osoby - s níž se věřící diváci mohli ztotožnit a být ji podobní," řekla Barnesová.

Jaká je historie slavné studie

Příběh Van Dyckovy Studie svatého Jeronýma začal na počátku roku 2023, kdy skupina sběratelů a obchodníků s uměním narazila na obraz v kůlně na severu státu New York. Tehdy nikdo nevěděl, jaký obraz nalezli, přesto ale rozeznali jeho potenciál a rozhodli se investovat do jeho restaurování a ověření pravosti.

Van Dyckova Studie svatého Jeronýma byla namalovaná na počátku 17. století během umělcova pobytu v Římě. Svatý Jeroným byl v této době oblíbeným námětem umělců, protože byl známý svým intelektem a zbožností. Van Dyckův obraz je studií světcovy hlavy a předpokládá se, že byl přípravnou skicou pro větší dílo.

Po objevení obrazu jej tým odborníků na umění pečlivě vyčistil a zrestauroval. Proces byl náročný, protože obraz byl po mnoho let pokrytý výkaly a byl ve špatném stavu, ale po mnoha měsících práce se malbě podařilo navrátit její původní krásu.

Poté bylo dlouho ztracené dílo v lednu vydraženo na aukci Sotheby's "Master Paintings Part 1" spolu s dalšími světovými díly.

Nákladná a dlouhá rekonstrukce

Prodej Van Dyckovy Studie svatého Jeronýma upevnil jeho místo v dějinách umění a také vrhl nové světlo na umělcovu kariéru a techniky. Obraz je nyní považovaný za cenný přírůstek do každé sbírky a milovníci umění jej budou pravděpodobně obdivovat i po další generace.

Proces restaurování také odhalil některé zajímavé detaily o malbě, včetně použití některých pigmentů a tahů štětcem.

Olejová skica z let 1615 až 1618 byla údajně živou modelovou studií pro opus vlámského mistra Svatý Jeroným s andělem, který je v současné době vystavený v Amsterdamu.

Na zajímavá data o svatém Jeronýmovi se podívejte na videu zde:

Zdroj: Youtube

Skica zobrazuje staršího nahého muže, který se hrbí na stoličce, jeho tvář je zahalená stínem a jeho hubené svalstvo je jasně definované.

Z pár stovek se stal kapitál

Cesta obrazu z kůlny na severu státu New York do prestižního aukčního domu je fascinujícím příběhem, který nám připomíná hodnotu zachování a ocenění našeho kulturního dědictví. Při pohledu do budoucnosti si můžeme jen představovat, jaké další poklady mohou čekat na to, až je objeví a ocení další generace.

Tři miliony dolarů se sice mohou zdát jako hodně peněz za studii potřísněnou zvířecími výkaly, ale téměř metr vysoké dílo je údajně jednou ze dvou takových živých studií tohoto rozsahu, které se dochovaly.

Není to poprvé, co se v poslední době prodalo dávno ztracené umělecké dílo za závratnou částku.

nypost.com, gurneyjourney.blogspot.com