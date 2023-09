Zdroj: University of Nevada/Handout via REUTERS

Hluboko v tajemných hlubinách kambodžské řeky Mekong narazila skupina nic netušících rybářů na obří monstrum, které způsobilo šok v místní komunitě i mimo ni. Tento kolosální úlovek, pozoruhodný obří sladkovodní rejnok, odhalil nejen divy Mekongu, ale i další tajemství.

Fotku dali překvapení rybáři na internet a ta vyvolala šílenství. Ukázalo se, že díky ní bylo odhalené tajemství jednoho z nejnepolapitelnějších a nejohroženějších tvorů jihovýchodní Asie.

Monstrózní překvapení v Mekongu

Když kambodžští rybáři narazili na tohoto obřího rejnoka, který je známý jako jeden z největších a nejvzácnějších druhů ryb na světě, vůbec netušili, co jejich úlovek vyvolá. Když se jejich rybářské vlasce ponořily do hlubin řeky v severovýchodní provincii Stung Treng, pod hladinou se skrýval monstrózní rejnok, který měřil na délku ohromující čtyři metry a vážil neuvěřitelných 180 kilogramů.

Tento obří rejnok není obyčejným obyvatelem vodního prostředí; patří k druhu, který se pohybuje na pokraji vyhynutí. V srdci jihovýchodní Asie je symbolem úžasu i zranitelnosti. Na obřího rejnoka se ve videu podívejte zde:

Neobvyklé setkání

Zajímavý zvrat v tomto příběhu přinesl odchyt rejnoka. Jeho cestu obřího na hladinu vyvolala menší ryba, která se nevědomky chytila návnady na rybářově háčku. Spojení přírodních sil, zvědavosti a rybářovy šikovné manipulace pak vedlo k tomuto významnému úlovku.

Mezinárodní tým odborníků, který si uvědomoval závažnost situace, se spojil s organizací Wonders of the Mekong, financovanou vládou USA, a urychleně zmobilizoval síly, aby rybářům pomohl. Úkolem týmu bylo zajistit bezpečnost tohoto kolosálního tvora. Operace měla přinést poznatky o životě a životním prostředí tohoto pozoruhodného druhu.

Zázraky Mekongu: Strážci skrytého světa

Společnost Wonders of the Mekong, která se věnuje odhalování tajemství Mekongu, provádí zásadní výzkum a o své objevy se dělí s komunitami a vládami podél řeky. Vzhledem k tomu, že řeka Mekong slouží jako záchranný bod pro přibližně 60 milionů lidí, je ochrana jejího jedinečného ekosystému prvořadá. Pod klidnou hladinou Mekongu se skrývá svět, který zůstává z velké části neprobádaný. Zeb Hogan, vodní ekolog z Nevadské univerzity a vedoucí projektu Divy Mekongu, zdůrazňuje, že podmořský ekosystém řeky je stále málo známý. "Jsou to neviditelné světy, nedoceněné a mimo dohled."

close info Danny Ye / Shutterstock zoom_in V řece Mekong žijí největší sladkovodní rejnoci vůbec.

Nejistá budoucnost

Toto úžasné setkání podtrhuje naléhavou potřebu chránit křehký ekosystém Mekongu. Na obzoru se rýsují velké hrozby, včetně hrozícího přízraku projektů vodních elektráren, nelegálních rybářských aktivit a rostoucí hrozby znečištění plastem. V sázce je mnoho a důsledky by mohly být hrozivé s devastujícími ekologickými dopady, pokud by se neřešily urychleně. Boramy, jak se rekordnímu obřímu rejnokovi začalo říkat, jimiž kdysi Mekong oplýval, nyní čelí chmurné realitě ohrožení, což se odráží v jejich zařazení na Červený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN).

Uprostřed hrozícího nebezpečí představuje Boramy pro Mekong paprsek naděje. Vědci jej vybavili akustickou telemetrickou značkou, která jim umožňuje sledovat pohyb rejnoka a získat nebývalý přehled o životě těchto nepolapitelných obrů.

Zajímavé je, že Boramyho teritorium je navzdory jeho obrovské velikosti překvapivě skromné. Omezuje se jen na několik kilometrů v úseku řeky proslulém hlubokými tůněmi, rozmanitými druhy a výskytem ohrožených delfínů irrawadských. Jeho preference mohou být klíčem k jejímu přežití.

Záhada megaryb v Mekongu

V oblasti velkých druhů ryb je Boramyho volba zůstat v blízkosti domova v ostrém kontrastu s mekongským sumcem obrovským, který je známý svými migracemi trvajícími stovky kilometrů. Boramyho přístup se však zdá být společným rysem obřích sladkovodních rejnoků, protože výzkumy ukazují, že mnoho těchto tvorů se drží v relativně malých oblastech.

Zatímco megafauna Mekongu čelí hrozivému nebezpečí, obří sladkovodní rejnoci mohou být vodítkem k zajištění jejich budoucnosti.

