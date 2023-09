V oblasti historických záhad existuje předmět ze 17. století, který je pro představivost většiny lidí nepochopitelný. Kdybyste se na tuto záhadnou relikvii podívali, uhodli byste její účel? Prozradíme, že pochází ze 17. století.

Přesto je tento zdánlivě nevinný kus historie dokladem vynalézavosti a inovace své doby.

Abychom skutečně pochopili mystiku tohoto předmětu, vraťme se do doby, kdy kraloval - do 17. století. Byla to doba, kdy se válčení vyznačovalo dunivým rachotem děl a vynalézavostí puškařů vyrábějících zbraně obrovské síly.

Už máte ponětí, na co se díváte?

Co je ježek?

Jedná se o zbraň zvanou Sturmkolben nebo Ježek (Igel). V té době se výběr materiálu pro výrobu dělových hlavní omezoval na dvě možnosti: železo a bronz. Litinové hlavně byly sice cenově výhodné, ale hrozilo u nich riziko prasknutí a roztržení při střelbě, takže se používaly hlavně pro námořní a pevnostní děla. Skutečnou hvězdou byl bronz - směs mědi, mosazi, zinku a dalších prvků. Tato bronzová alchymie byla tajnou omáčkou, která dala vzniknout výkonným dělovým hlavním.

Konkrétně tento ježek byl asi vynálezem třicetileté války (1618-1648). Využíval poznatků hlavní známých již v 15. a 16. století.

Na počátky střelných zbraní v Evropě se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

K čemu ježek sloužil

Na obrázku výše ukázaný ježek je nyní exponátem Armádního muzea ve Stockholmu a dva další zachované exempláře z 16. až 17. století najdeme i v městské zbrojnici v Emdenu na severozápadě Německa.

Sturmkolben byl zřejmě používán díky jakési lafetě, ale nejvíce se vzhledem podobá Pechlanzenu, neboli smolnému kopí. Lafety byly dřevěné vozíky pro polní děla, které se pyšnily dvěma loukoťovými koly a konstrukcí z tvrdého dřeva. Větší obléhací děla často spoléhala na vozíky pevnostního typu, zatímco menší hlavně našly své místo na hradbách s pomocí dřevěných trojnožek.

Pechlanzen byl více než dvoumetrový oštěp, který byl metán pomocí speciálního katapultového zařízení, přímo do obléhaného města. Díky kovovému hrotu s háčky s dehtem a smolou, nebo krátkými hlavněmi ze starých palných zbraní, se hrot snadno zachytil na střeše domu. Ty bývaly v té době ze šindele, takže se hořící dehet rozstříkl a oheň tak jednotlivé hlavně odpálil.

Navíc byl kousek od hlavice ještě dřevěný talíř, který směroval hořící dehet přímo na střechu.

Až tedy příště narazíte na záhadný artefakt z minulosti, věnujte chvíli času tomu, abyste ocenili skryté příběhy, které v sobě skrývá, stejně jako tento záhadný ježek ze 17. století.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.flamberg.cz, www.vikingsword.com