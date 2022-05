Náš vesmír stvořila supervyspělá civilizace, zní nejnovější vědecká teorie

Stvořili náš vesmír mimozemšťané?

Mohl náš vesmír vzniknout v Petriho misce v daleké mimozemské laboratoři? Harvardský astronom a nadšený záhadolog Avi Loeb si myslí, že je to více než pravděpodobné. Jasným důkazem je fakt, že kosmos má plochou geometrii s nulovou čistou energií.

Podle Loeba tak byl vytvořen pomocí kvantového tunelování. Při tomto jevu částice porušuje principy klasické fyziky tím, že místo, aby se od bariéry s vyšší energií odrazila, s určitou pravděpodobností jí projde.

Astronom tak sjednocuje dvě myšlenky. Tu, jež mluví o tom, že existuje nějaká vyšší moc řídící náš osud, a sekulární koncept kvantové gravitace - oboru, jež se snaží propojit gravitaci a kvantovou mechaniku. To se však vědcům ještě nepodařilo. Harvardský profesor si však myslí, že vyspělým mimozemšťanům ano. A proto vytvořili všechny složky vesmíru.

Stvoření vesmíru a mimozemšťané

Jako první však vědec klasifikoval, co vlastně pokročilá kultura umí. Navrhl rámec, který ji rozděluje do třech tříd podle schopnosti napodobovat astrofyzikální podmínky vedoucí k jejímu vzniku.

Pozemšťané spadají do nejnižší třídy C, protože bez Slunce bychom zemřeli. Civilizace typu B by při vyhasnutí hvězdy dokázala podmínky potřebné k životu obnovit a Áčka by byla schopná generovat množství temné energie a vytvářet nové vesmíry, potenciálně schopné plodit život. Vyspělý tvůrci by také byli schopni nový objekt ovládat.

„Má teorie sjednocuje náboženské přesvědčení o stvořiteli s fyzikálními hypotézami o vzniku světa," píše vědec ve svém článku vydaném v časopise Scientific American. „Dále upozorňuje, že my lidé můžeme klidně spadat do kategorie D. Jsme nejen závislí na Slunci, ale také aktivně ničíme náš jediný domov."

Země a mimozemšťané

Kontroverzní vědec navíc věří, že nás mimozemšťané již navštívili. Bylo to prý v roce 2017. Podivný mezihvězdný objekt, který proletěl Sluneční soustavou, pojmenovali odborníci Oumuamua. Měl neobvyklý doutníkový tvar a během svého pohybu zvyšoval rychlost, jakoby na něj působila vnější síla. Loeb je přesvědčený, že těleso využívalo k pohonu sluneční záření.

„Upřímně si myslím, že tato spekulace je divoká," řekl v roce 2018 objevitel Oumuamuy, kanadský astronom Robert Weryk. „Podle mě byly tyto zvláštnosti v souladu s přírodními zákony." Dnes se již nedozvíme, kdo měl pravdu. Profesor Loeb však nepřestává věřit, že mimozemské civilizace existují, a dokonce nás mohou i kontrolovat.

