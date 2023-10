Držitelka pěti ocenění, několika nominací, ikonická Linda Grayová oslavila letos v září své 83. narozeniny. Čas jí vryl do tváře nějakou tu vrásku a zjizvil i duši, stále ale vypadá skvěle a nijak moc se nemění. Bývalá modelka, poté herečka a režisérka je na filmové scéně už šest desítek let.

Hvězda Dallasu

Linda Ann Grayová pochází z kalifornského přímořského města Santa Monica, kde se narodila 12. září 1940. Už od dětství hrála v „sousedském“ divadle (něco jako obdoba našich ochotníků) a v divadelních představeních na střední škole, a chtěla se stát herečkou. Rodiče s tím nesouhlasili, a později ji odrazoval i manžel. Za svým snem si ale šla. Do světa showbusinessu vstoupila v 60. letech v televizních reklamách – a byly jich celé čtyři stovky. Objevila se i v menších rolích v několika filmech. V roce 1962 se provdala za fotografa, výtvarníka a uměleckého režiséra Eda Trashera a jako mladá maminka se dala na modeling.

Linda Ann má za sebou řadu televizních, filmových i divadelních rolí. Hrála po boku hvězd jako třeba Sylvester Stallone (film Oscar, 1991). Celosvětovou popularitu si však získala především rolí Sue Ellen Ewingové v rodinném seriálu Dallas jako manželka bezohledného a všeho schopného „džejára“ – J. R. tedy Johna Rosse, nejstaršího syna v mocné a bohaté rodině naftařů, která sídlí na ranči Southfork. Necitelné chování vůči ní a jeho nevěry utápí v šampaňském i jiných drincích, až alkoholu naprosto propadne a je z ní zoufalá alkoholička.

Neuvěřitelných 357 epizod dvanácti řad se točilo a vysílalo v USA od roku 1978 do 1991. Sága Ewingů poté pokračovala v dalších 40 dílech v letech 2012 až 2014. U nás jejich osudy diváci na televizních obrazovkách mohli sledovat od ledna 1992 do června 1997.

close info Pinterest zoom_in Linda v době, kdy se stáhla do ústraní

Dallaské mráčky

Za roli Sue byla Linda Ann dvakrát nominovaná na Zlatý glóbus a cenu Emmy. Ač to pro ni byla dle jejích slov velmi tvrdá práce, seriál jí dal mnohem víc než ocenění za herectví a popularitu – obrovskou zkušenost a poznání, doživotní přátelství a splnil další její touhu. Stejně jako jiní herci Dallasu (P. Duffy / Bobby; Larry Hagman / J. R.), chtěla se i ona podílet na jeho režii. Na rozdíl od nich ji však nejdřív pečlivě studovala. Když producenty požádala, zda by mohla režírovat (i zdarma) alespoň jeden díl, ze seriálu ji za „její drzost“ vyhodili. Proč? Jednoduše proto, že byla žena. Jak vzpomíná, ženské to měly v té době hodně těžké, byly přehlížené, jejich práce byla znevažovaná, dostávaly menší plat než mužští herci…

close info Profimedia.cz zoom_in Linda Grayová v roce 2022

Do seriálu se vrátila až když Larry řekl, že pokud se Linda nevrátí, odejde také. A bez J. R. by nebyl Dallas. Vrátila se, dostala i šanci režírovat. Všichni herci ji nesmírně podpořili, a odvedla prý velmi dobrou práci. A tak směla režírovat i několik dalších dílů. „… byla jsem na sebe velmi pyšná. Opravdu mě to naplnilo radostí. Mohla jsem dělat, co jsem si přála,“ řekla Linda o natáčení Dallasu. Od té doby se dál kromě herectví věnovala i režii a produkci. A ještě k Larry Hagmanovi. Přestože jim to jako manželům Ewingovým v seriálu neklapalo, v životě byli nejlepší přátelé. Navštěvovala ho do jeho poslední chvilky v nemocnici, kde v listopadu 2012 zemřel.

Následující video: Sue Ellen jako alkoholička v Dallasu:

Zdroj: Youtube

Linda Ann

Manželství s Edem se rozpadlo, Linda se s ním v roce 1983 rozvedla. Mají spolu dceru, dnes herečku Kehly provdanou Sloanovou (*1966) a syna Jeffa (1964-2020), oceňovaného režiséra a producenta dokumentárních filmů. Ten ve svých 56 letech podlehl leukémii. Jeho úmrtí Linda velmi těžce nesla a stáhla se do ústraní. V televizi se opět objevila až v roce 2022, a rok později si zahrála i ve filmu. V letech 1997-2011 byla velvyslankyní dobré vůle, spolupracovala s organizacemi, které dodávaly potraviny dětem v Africe, podporuje organizace, kterým věří, třeba Baby2Baby, která poskytuje dětem v nouzi základní potřeby.

Stárnutí Linda bere s nadhledem, jako třetí kapitolu svého života. Nejdůležitější je pro ni živý kontakt s rodinou, přáteli (žádné mobily), snaží vyhýbat se „negativním“ lidem. Je babičkou dvou vnuků, Rydera a Jacka, synů Kehly. Každé pondělí drží půst, čímž si prý udržuje svěží pleť a získává energii. Pije hodně vody s citronem a celerovou šťávu. Každé ráno si zapíše, za co všechno je vděčná. Žije na svém ranči v Kalifornii ve Valencii a jejím motem je: žiješ dnes, prožij ten den, co nejlépe.

Zdroje: www.closerweekly.com, www.hellomagazine.com, www.yahoo.com, www.dailymail.co.uk