Natálie Borůvková 18. 7. 2024 clock 3 minuty gallery video

Postáváte před zrcadlem a lámete si hlavu nad tím, co si jako boubelka vzít na sebe? Poradíme, co vám bude slušet, ubere vám roky a zakryje problematické partie! Věřte, že se můžete oblékat podle poslední módy a zvolit oblečení, které vás omladí. Zkusit můžete sukně, které vám uberou hned 15 let.

Baculaté padesátnice Pokud patříte mezi padesátnice, které postavou zrovna nepřipomínají modelku Twiggy, pak rozhodně nezoufejte. I baculky se v tomto věku mohou obléknout tak, aby jim to slušelo. Volbou správného oblečení navíc schováte bříško a zadek a omládnete o krásných 15 let. Mnoho žen po padesátce trápí nárůst hmotnosti v oblasti bříška a zadečku, způsobený vlivem přechodu. A tak se může rychle stát, že vosí pas již není tak úplně vosí a zakulatí se i váš zadeček. Pokud tomu tak je, je potřeba volit takové kousky oblečení. Ty vám pomohou nabraná kila zakrýta mohou vás i omladit. V zimních měsících je snadné se schovat pod vrstvy oblečení. S příchodem léta však nad svým výběrem musíme více přemýšlet. To se týká i výběru sukní. Neznamená to ale, že jedinou možností jsou volné „beztvaré“ a nevzhledné sukně, které sice zakryjí, co mají, na kráse ženám nad 50 ale nepřidají. Uberou 15 let Pokud chcete i v padesáti vypadat hezky a moderně, zdůraznit všechny své přednosti, je lepší vyhnout se příliš upnutým sukním. Ty zbytečně zvýrazní každé kilo navíc. Co dělat, když vám oblečení nesedí: Zdroj: Youtube Namísto očí upřených na krásu vaší sukně tak odvedou pozornost na bříško a zadek, tedy partie, které si přejete schovat. Volte raději sukně s řasením a volány, které problematické partie zakryjí a uberou vám 15 let. Vypadat skvěle budete také v dlouhých volných sukních s vysokým pasem, které můžete volit v metalických barvách. Dlouhá sukně opticky prodlouží vaši siluetu a zakryje vše, co je potřeba. Pokud je vám 50+ a potřebujete nejen omládnout, ale také zakrýt větší bříško a zadeček, můžete nosit džínové sukně. Opět volte ty s vysokým pasem. Ozvláštnit je pak můžete rozparkem od kolen dolů. close Magazín Tyto barvy by ženy po padesátce vůbec neměly nosit. Přidají 10 let a budete se v nich cítit neatraktivní Skvělou volbou jsou v tomto směru zavinovací sukně, které seženete v různých délkách a provedeních. Výhodou zavinovací sukně je její přizpůsobivost. Tento typ sukně padne skutečně každému. close Magazín Jaké účesy rozhodně nenosit po padesátce, abyste nevypadala stará a trapná. Stylistka radí gallery 4 Přizpůsobí se každému typu postavy. Pokud dáváte přednost kratším sukním, pak zkuste midi sukni áčkového střihu, která bude končit těsně pod koleny. Volte ty s vysokým pasem a nezapomínejte na doplňky a sluneční brýle. I s pár kily navíc budete za hvězdu. Zdroje: www.gransnet.com, www.faverie.com, santegrace.com

