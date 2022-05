5 500 let stará sumerská mapa odhalila vesmírnou záhadu a katastrofu v Evropě

Sumerská planisféra

Foto: Neznámý / Creative Commons,CC0, https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/

Pozorování oblohy a hvězd na ní je staré zřejmě jako lidstvo samo. Lidé vždy toužili porozumět tomu, co vidí denně nad hlavou. Vytvářeli mapy, pozorovali hvězdy a zakreslovali souhvězdí ve snaze zjistit, co je tam daleko. Ukázalo se, že mnohé staré výpočty a záznamy byly až neskutečně přesné. Jedné noci však ukazují anomálii - dopad obřího asteroidu na Zemi. Ukázalo se, že asteroid způsobil masivní sesuv půdy v Rakousku. A co říká sumerská hvězdná mapa, zvaná též Planisféra?