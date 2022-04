Video: Hubbleův teleskop zachytil novou galaxii s podivným monstrem přímo uvnitř

NGC 7172 se nachází asi 110 milionů světelných let od Země v souhvězdí Piscis Austrinus neboli Jižní ryby. Tento útvar popsal ve 2. století Claudius Ptolemaios, řecký matematik, geolog a geograf. Na galaxii se nyní zaměřil Hubbleův vesmírný dalekohled, jež ji vyfotografoval z boku.

Nový obrázek zvýrazňuje úponky tmavého prachu, které v samém srdci zploštělého útvaru vytváří pomyslný talíř prozářený světlou kuličkou. Právě ta naznačuje, že NGC 7172 není obyčejnou spirální galaxií, ale ve skutečnosti má až neuvěřitelně jasné a aktivní galaktické jádro.

Astronomové ji prohlíželi napříč elektromagnetickým spektrem. „Náhle uviděli něco navíc," uvedla NASA v tiskové zprávě. „Ve skutečnosti je to Seyfertova galaxie." Tento typ gravitačně seskupených hvězd je jeden ze dvou druhů galaxií s aktivním galaktickým jádrem. Což znamená, že střed tvoří obří černá díra, jež je obklopená rotujícími mračny plynu a prachu. Ty se třou a vyvolávají extrémně silné záření srovnatelné s jasem miliard hvězd.

Tyto galaxie jsou poměrně vzácné. Zastupuje je zatím pouze 10 % známých hvězdných uskupení. Řadí se tak mezi nejčastěji studované astronomické objekty. Oproti druhému typu galaxií s aktivním galaktickým jádrem - kvasarů, se nacházejí blíže k Zemi.

Díky tomu, že se tyto galaxie kvůli rozpínání vesmíru od Země vzdalují a objevují se tak především na jeho okraji, při jejich zkoumání se astronomové reálně dívají do historie. Vyvstává tak vzrušující otázka: „Jaký objekt se z tohoto aktivního galaktického jádra mohl vyvinout za tu dobu, než jeho světlo dorazilo k Zemi?

Než však vědci zjistili, že je NGC 7172 ve skutečnosti Seyfertovou galaxií, museli zkombinovat snímky pořízené v infračervené a viditelné části spektra z přístrojů HST Advanced Camera for Surveys (ACS) a Wide Field Camera 3 (WFC3). Pro vzorkování různých vlnových délek byly použity tři filtry. Vyšel tak fascinující záběr.

